КМГ: В Пекин се проведе диалог на тема „Глобалното управление и просперитетът на Азиатско-тихоокеанския регион“

КМГ

1000
Снимка: Китайска медийна група

По повод предстоящата визита на председателя на КНР Си Дзинпин в Южна Корея за участие в 32-рата неформална среща на лидерите на АТИС, в Пекин се проведе диалог на тема „Глобалното управление и просперитетът на Азиатско-тихоокеанския регион", организиран съвместно от Китайската медийна група, южнокорейската телевизия YTN и университета „Йонсей", съобщава КМГ.

Видео обръщение към участниците отправи Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ. В него той посочи, че висококачественото развитие на Китай през следващите години ще създаде повече възможности за устойчиво развитие и общ просперитет на целия Азиатско-тихоокеански регион.

КМГ желае да работи заедно с партньорите си от региона за задълбочаване на сътрудничеството, иновативното развитие на културния обмен и да провежда активен диалог, допринасяйки със свои идеи и сили за насърчаване на глобалното управление.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

