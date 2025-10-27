ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси очакват срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин

Европейските борси се движат разнопосочно Снимка: Пиксабей

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат разнопосочно в предобедната търговия, като инвеститорите са в очакване на тазседмичното решение за основните лихви на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ и следят отблизо признаците за сближаване между Вашингтон и Пекин, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се повиши с 18,59 пункта или 0,08 на сто до 24 258,48 пункта към 10:55 часа българско време, съобщи БТА.

Парижкият CAC 40 се понижи с 8,33 пункта или 0,1 на сто до 8217,3 пункта.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 3,29 пункта или 0,03 на сто до 9648,91 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 прибави 0,1 пункта или 0,02 на сто до 575, 86 пункта.

