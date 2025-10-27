ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потребителската кошница остава 97 лв.

Потребителската кошница се запазва на ниво от 97 лв. през изминалата седмица. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Стойността на потребителската кошница се запазва на ниво от 97 лева през изминалата седмица, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на брифинг за седмичният обзор за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците, предаде БТА.

Има нормален спокоен пазар без негативни явления и запазване на стойността на потребителската кошница, въпреки че има условия да се наблюдават наченки на есенно-зимното поскъпване и особено при плодовете и зеленчуците, които излизат извън сезон, обясни той.

По думите му няма изкривявания, а нормално пазарно взаимодействие.

Иванов добави, че през изминалата седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките, бананите.

Той обясни, че има ръст при цената на доматите и при краставиците, като основната причина е сезонният фактор.

Картофите поскъпват с 11 стотинки, зелените чушки с 8 стотинки, червените с 14 стотинки, тиквичките с 23 стотинки, дините с 4 стотинки. Поскъпва свинско 32 стотинки, оризът с 10 стотинки, прясното и киселото мляко с по 3 стотинки.

Яйцата запазват стойността си през изминалата седмица.

Иванов обясни, че има стабилизация на международните цени на пшеницата. По отношение на зърнените храни пазарът е балансиран, обясни той.

При олиото има възходяща тенденция заради 2 поредни недобри години, добави Иванов.

По думите му при какаото има задържане на цената през октомври, а при кафето тип "Арабика" има поскъпване.

