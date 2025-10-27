Потребителската кошница остава 97 лв.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стойността на потребителската кошница се запазва на ниво от 97 лева през изминалата седмица, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на брифинг за седмичният обзор за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците, предаде БТА.

Има нормален спокоен пазар без негативни явления и запазване на стойността на потребителската кошница, въпреки че има условия да се наблюдават наченки на есенно-зимното поскъпване и особено при плодовете и зеленчуците, които излизат извън сезон, обясни той.

По думите му няма изкривявания, а нормално пазарно взаимодействие.

Иванов добави, че през изминалата седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките, бананите.

Той обясни, че има ръст при цената на доматите и при краставиците, като основната причина е сезонният фактор.

Картофите поскъпват с 11 стотинки, зелените чушки с 8 стотинки, червените с 14 стотинки, тиквичките с 23 стотинки, дините с 4 стотинки. Поскъпва свинско 32 стотинки, оризът с 10 стотинки, прясното и киселото мляко с по 3 стотинки.

Яйцата запазват стойността си през изминалата седмица.

Иванов обясни, че има стабилизация на международните цени на пшеницата. По отношение на зърнените храни пазарът е балансиран, обясни той.

При олиото има възходяща тенденция заради 2 поредни недобри години, добави Иванов.

По думите му при какаото има задържане на цената през октомври, а при кафето тип "Арабика" има поскъпване.