Белгийците харчат повече и спестяват по-малко

Белгийските потребители в последните месеци харчат повече и спестяват по-малко, а водещи икономисти се затрудняват да посочат причините за това явление, съобщава БТА по информация на местни медии. Отбелязва се, че в съседните страни хората са склонни да насочват по-голяма част от приходите си в спестявания заради икономическата несигурност, докато в Белгия влияние вероятно оказва автоматичното индексиране на заплатите, ограничило влиянието на инфлацията.

Данните на Белгийската централна банка показват, че инфлацията в страната се забавя, а потребителското доверие расте за шести пореден месец на фона на спад в цените на енергията. За разлика от повечето останали страни в еврозоната, Белгия не е изправена пред ръст на безработицата, посочват експертите.

Според данните от април до юни белгийците са изхарчили с 2,4 на сто повече, отколкото в същите месеци на миналата година, а са спестявали по 12,9 евро на всеки 100 евро приход, вместо по 14,4 евро, както в предишните три години. Експертите отбелязват, че продължаващите преговори за следващия федерален бюджет са трудни и неминуемо ще доведат до повишение на данъците и осигуровките заради необходимостта от допълнителни 10 милиарда евро бюджетни постъпления в следващите три години.

По тяхно мнение честите протести и предстоящата национална тридневна стачка са предизвикани от проблеми, които не засягат болезнено по-голямата част от работещите, например очакваното намаляване на обезщетенията при дългосрочна безработица. Експертите обобщават, че белгийските потребители може да станат песимисти, след като научат през ноември какви мерки ще предприеме правителството, за да осигури равновесие в бюджета.