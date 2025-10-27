ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой е идеалният пробег за продажба на употребяван автомобил

Георги Луканов

Има много фактори, които определят стойността на употребяван автомобил. Наред с текущото състояние, редовната поддръжка и възрастта, едно от най-важните влияния върху цената е пробегът. 

Онлайн платформата за продажба на автомобили Carwow твърди, че е хванала най-подходящото време за продажба. За целта Carwow анализира данни за цените на употребявани коли, продавани на платформата ѝ между 2022 и 2024 г.

Стойността на всеки автомобил спада веднага щом напусне шоурума, а данните показват, че собствениците понасят първия си голям финансов удар, след като колата е изминала 15 000 километра. В този момент цената пада средно с 22 процента. Най-голямата процентна загуба на стойност обаче настъпва, когато колата измине 30 000 километра, обезценявайки се средно с допълнителни 24 процента!

Когато един автомобил измине 100 000 километра, стойността му спада средно с 64 процента, показват резултатите. Следващият голям спад от 19 процента настъпва, когато се мине границата от 150 000 километра.

"Нашите данни разкриват колко е важно да се следи пробегът. Собствениците, които искат да продадат употребяваните си автомобили, трябва да действат бързо, тъй като чакането може да доведе до значителен спад в цената. Има много детайли, които влияят върху стойността на автомобила, но пробегът е един от ключовите фактори, които, независимо от разликите в моделите, винаги ще имат решаващо влияние", обяснява Ян Рийд от Carwow.

