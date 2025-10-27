Големите компании в ЕС са осъществили 53,5 на сто от износа на услуги през 2023 г., в България делът им е 28,2 на сто

ЕС е изнесъл през 2023 г. услуги за страни извън ЕС на стойност 1,4 милиарда евро, отчита Евростат. По-голямата част (53,5 на сто) от този износ е осъществен от големи компании с 250 или повече служители, малките фирми (до 49 служители) са осигурили 14,2 на сто от износа, а средните компании (от 50 до 249 служители) - 10 на сто, като 22,3 на сто от износа на услуги е осъществен от компании с неизвестен брой служители.

В десет страни от ЕС големите компании са извършили над 50 на сто от всички услуги, изнесени извън ЕС, като най-голям е приносът на Германия (72,8 на сто), Финландия (66,7 на сто) и Дания (66 на сто). В България делът на износа на услуги на големите компании извън ЕС е 28,2 на сто, пише БТА.

Малките компании са реализирали повече от половината от износа на услуги в Малта (68,4 на сто) и Естония (59,6 на сто).

През 2023 г. компаниите под чуждестранен контрол играят ключова роля в износа на услуги от ЕС. За такива се считат компании, контролирани от институционална единица извън страната на пребиване - страна от ЕС или извън блока.

Компаниите под чуждестранен контрол държат най-големия дял от износа в девет страни от ЕС. Най-висок е делът им в Люксембург (88,6 на сто), Ирландия (79,1 на сто) и Нидерландия (63,7 на сто).

Компаниите под местен контрол са осъществили по-голямата част от износа на услуги в Дания (70 на сто), Финландия (62,3 на сто), Малта (59,8 на сто) и Франция (59,3 на сто).