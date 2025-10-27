Камарата на строителите в България (КСБ) ще се включи в организирания от социалното министерство кариерен форум на 1 ноември във Франкфурт, Германия. На събитието представители на българската общност ще бъдат запознати с възможностите да се завърнат и да работят в родината.

КСБ ще бъде представена от председателя инж. Илиян Терзиев. Пред сънародниците ни той ще говори за необходимостта от квалифицирани кадри, повишеното заплащане в отрасъла, чрез което разполагаемият доход ще им осигурява жизнен стандарт, конкурентен на европейския. КСБ ще запознае сънародниците ни и с новата си платформа „Работа в България“, която цели да улесни връзката между бизнеса и потенциалните служители. Целта на Камарата е да мотивира български работници да се завърнат от чужбина, да подпомага фирмите в наемането на хора от страни извън ЕС, както и да предложи възможности за реализация на студенти.

Платформата „Работа в България“ е достъпна през сайта на КСБ - ksb.bg, и има 3 направления:

Едното е „Завръщане в България“ - за бърза връзка със строителни компании в цялата страна, където може да се пуска автобиография и да се описва работа в кой град се търси, какъв е професионалният опит и пр.

Второто е „Наемане на работници извън ЕС“, където бизнесът заявява интерес за кадри чрез посредничеството на лицензирани фирми.

Третото направление е „Кариерен старт“ - за студенти от България и чужбина, които търсят реализация.

„Около 50 000 квалифицирани работници заминаха за Европа, тъй като през последните години строителният бранш страдаше от намален обем дейности по големи обекти, липса на предвидимост. Вече има стабилност, работата се увеличава дългосрочно и ние ще положим максимални усилия да мотивираме хората си да се завърнат у дома, при семействата си, да се трудят и да обучават новите кадри в строителството“, казва председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Форумът във Франкфурт ще се състои на 1 ноември, събота, от 10.00 ч. в хотел Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt am Main. Желаещите да се включат е необходимо да се регистрират онлайн на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-B68bz2vwQSmi8A71HTdmFOgWg3tXXKT3hAxh5kSdCaix8Q/viewform

МТСП организира събитието с Агенцията по заетостта и Генералното консулство на Република България във Франкфурт в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Камарата на строителите в България, Германо-българската индустриално-търговска камара и други местни партньорски организации.