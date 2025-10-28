ChatGPT ще е новият дигитален магазин - 700 млн. пазаруват чрез чатбота

OpenAI ще разреши рекламите в изкуствения си интелект

Идва ли краят на безгрижните допитвания към ChatGPT и ще завалят ли реклами в чатбота заради малкото приходи и прекалено много клиенти. От дълго време се носят слухове за подобно решение, за да се компенсират мащабните разходи на компанията, собственик на инструмента с изкуствен интелект OpenAI. Това нееднократно е било отхвърляно от нейното ръководство, което до скоро твърдеше, че рекламите са несъвместими с концепцията на популярната мислеща машина.

Това може скоро да се промени, тъй като според журналистическата платформа Saurce OpenAI създава вътрешен рекламен екип, начело с новоназначената шефка на продуктите и приложенията Фиджи Симо. Според доклада тя търси човек, който да оглави нова позиция, свързана с наблюдението и развитието на монетаризация на продуктите на компанията.

Сред източници, запознати с тези процеси, Симо наскоро е провела няколко срещи с потенциални кандидати, някои от които са нейни бивши колеги от периода ѝ във “Фейсбук”. Информацията гласи, че новият служител ще се отчита директно пред нея, а не пред главния изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман. Предполага се, че

рекламите в чатбота

ще се появят през 2026 г.

Това обаче не е първият път, в който се носят слухове за такава реформа в ChatGPT. По-рано тази година човекът, отговарящ пряко за администрирането на чатбота, Ник Тарли не изключи възможността за въвеждане на маркетингови модели в системите на мислещата машина.

“Ако някога направим това (въведем реклами в ChatGPT - б.а.), бих искал да бъда много, много внимателен, защото наистина смятам, че това, което го прави почти магичен, е фактът, че получавате най-добрия отговор за вас и няма други заинтересовани страни по веригата. Той е персонализиран според вашите нужди и вкусове. Може би има начини да се въведат реклами, които запазват тази способност на нашата технология, но мисля, че това би било нова концепция и трябва да бъдем много предпазливи”, заяви Тарли.

Експерти смятат, че от OpenAI прибягват до въвеждането на реклами поради чисто финансови причини. Bloomberg съобщи през март, че компанията се очаква да генерира $ 12,7 млрд. приходи през тази година чрез абонаменти, което е повече от 3 пъти от печалбите ѝ през 2024 г. Въпреки това тя все още изразходва повече средства, отколкото печели.

Причините за този проблем са много, но едни от основните е, че светът на ИИ се променя светкавично и ChatGPT има огромна потребителска база, чиято поддръжка изисква солидни инвестиции. Според Тарли платформата има над 700 млн. потребители, от които едва 20 млн. са с платени абонаменти. Именно тази ограничена група от хора генерира по-голямата част от средствата на компанията. За капак от Bloomberg твърдят, че не се очаква OpenAI да има положителни приходи поне до 2029 г. Това означава, че ако не се намерят още източници на пари, дружеството на Сам Алтман ще е на минус през следващите 4 години.

Към този момент абонаментът ChatGPT Plus струва 20 долара на месец и предоставя достъп до най-усъвършенстваната версия на изкуствения интелект, докато другите потребители са ограничени до по-стари варианти на чатбота и имат ограничен достъп до основните му функции. С допълнителния натиск от разходите, свързани с разработката на иновации в сферата - особено за процесорната мощ и съхранението на данни, OpenAI може би разглежда рекламите като начин да компенсира част от разходите си.

“Всъщност не считам факта, че по-голямата част от нашите потребители ползват безплатните функции за някакъв недостатък. Наистина мисля, че това е възможност, която можем да използваме, за да създадем повече и разнообразни предложения за хората, които са готови да платят”, смята Тарли.

Интегрирането на маркетингови кампании в системите на ChatGPT може да бъде естествена част от развитието на OpenAI, като се има предвид популярността на нейните продукти. Чатботът ѝ вече е намерил широко приложение в множество сектори, включително в бизнес средите, образованието, развлекателната индустрия, медицината и други. Всичко това отваря много възможности за допълнителна печалба.

Изглежда, Сам Алтман предпочита да държи в напрежение потенциалните рекламодатели, които имат интерес да получат достъп до многобройните му потребители. През годините той нееднократно е давал противоречиво становище по този въпрос. Миналата година той заяви, че сливането на реклами с изкуствен интелект е нещо, което изключително много го тревожи. Тогава той намекна, че ако дойде момент те да станат част от ChatGPT, това по-скоро би била извънредна мярка. Юни месец Алтман изненада, като смени мнението си и каза, че не е напълно против тях. Промяната дойде по същото време, когато неговият бивш бизнеспартньор и настоящ конкурент Илон Мъск обяви, че неговата компания за изкуствен интелект xAI активно разглежда стратегии за монетаризация на чатбота Grok.

Голямата промяна, към която OpenAI се насочва все по-устремено, не крие своите рискове. Ако не бъде изпълнена добре, тя може всъщност да причини повече финансови щети, вместо да дава придобивки. Въвеждането на реклами в ChatGPT

може да предизвика

смесени реакции

от страна на потребителите, които са свикнали с платформата, без те да са там. Това може да ги принуди да потърсят друг подобен продукт, което ще бъде в полза на конкуренцията на OpenAI.

Ако рекламите станат реалност в ChatGPT, това ще постави прецедент в света на ИИ. При успешен завършек на процеса по интегрирането им в системите на мислещата машина на Сам Алтман те може да се превърнат бързо в широко разпространена тенденция сред други компании.

Освен това ChatGPT може да се превърне в един от най-големите пазари в света. Според изданието “Файненшъл Таймс” Алтман и колегите му разработват система, наречена “Пазарувай с ChatGPT”. Идеята е, когато търсиш продукт чрез популярния чатбот, да не излизаш от програмата и да прескачаш от линк в линк, както е сега, ами директно да си пазаруваш през нея. Така умната машина, освен всичко друго, ще бъде и своеобразен електронен пазар.

Идеята е фирмата да взима процент от продажбата. Според няколко души, запознати с предложенията, приходите ще се осъществят, като се интегрира система за плащане в ChatGPT, която да гарантира, че потребителите извършват трансакциите си в рамките на платформата. Търговците, които получават и изпълняват поръчки по този начин, ще плащат комисиона на OpenAI.