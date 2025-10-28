ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия с идея за спасение на плъгин хибридите: зареждането с ток да е задължително!

Георги Луканов

[email protected]

Новият Skoda Superb в хибридния си плъгин вариант без проблем минава на ток над 100 км при пълна батерия. Снимки: производителите

Германската автомобилна индустрия предлага да се въведе задължително изискване plug-in хибридите да се ползват на ток, особено в градовете. Това би могло да позволи тези автомобили да бъдат освободени от забраната за продажба от 2035 г. в страните от ЕС.

Под мотото "Спасете плъгин хибридите" индустрията се опитва да позиционира хибридните автомобили като екологична алтернатива. Plug-in хибридите, които имат двигател с вътрешно горене и електрически мотор, са популярни в Германия и много други европейски страни, а продажбите продължават да растат. На практика обаче се оказва, че много шофьори рядко зареждат колите в контакта и използват предимно бензин или дизел.

Вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung разговаря с Хилдегард Мюлер, президент на германското автомобилно лоби VDA, която предлага електрическото зареждане да стане задължително. Тези, които не зареждат колите си и шофират изключително на гориво, да имат ограничена мощност на двигателя. Идеята, очевидно, е да се шофира в градовете на електричество.

Ситуацията не изглежда добре за plug-in хибридите, въпреки нарастващата им популярност. Неотдавнашно проучване на екологичната организация „Транспорт и околна среда" показва, че емисиите на CO2 от plug-in хибридите в реална употреба са до пет пъти по-високи, отколкото предполагат официалните данни. Ето защо Брюксел иска да промени начина, по който се изчисляват емисиите на хибридите. Тази промяна може да има сериозни последици за производителите на автомобили. 

