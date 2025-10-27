ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Уолстрийт откри на рекордни нива заради надеждите за търговско примирие между САЩ и Китай

Основните индекси на Уолстрийт откриха първата за седмицата сесия на рекордно високи нива, след като очакванията за търговско примирие между САЩ и Китай подхраниха поемането на риск в седмица, изпълнена с финансови отчети на големите технологични компании и очаквано понижение на лихвите от Управлението за федерален резерв (УФР), информира Ройтерс, цитирана от БТА. 

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average наддаде с 315,67 пункта или 0,67 на сто до 47 530,09 пункта малко след началото на търговията.

По-широкообхватният S&P 500 прибави 63,83 пункта или 0,92 на сто до равнище 6856,09 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite се покачи с 335,24 пункта или 1,45 на сто до 23 544 пункта.

