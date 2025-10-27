"Големите малки": Епизод 11 на сериала "Заразното добро" (Видео)

142 фирми се състезаваха за реклама в Медийна платформа "24 часа"

Голяма мечта, смела визия, малки крачки към целта. Тези стъпки стоят зад успеха на всяка една от 11-те малки и средни български фирми, които заслужиха финалния приз в конкурса “Големите малки”.

Вицепрезидентът Илияна Йотова така описа пътя им, вдъхновена от техните истории.

11 са новите отличени, а 142-ма бяха кандидатите в 11-ото издание на проекта на Медийна платформа “24 часа” . Партньори тази година са “А1 България”, Българската агенция за експортно застраховане, Visa, “Дънди прешъс металс”, MFG Invest, Българо-американската кредитна банка, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и “София тех Парк”.

11 години е сериозна биография

Аз съм една от вас, защото тук сме хора, които имат мечти и правят всичко възможно да ги реализират. Вашата цел е да направите света край нас по-добър. Вие заедно пишете сценария за сериала “Заразното добро”, обърна се към участниците Илияна Йотова. По традиция церемонията е в зала “Джон Атанасов” на “София Тех парк”.

Йотова връчи отличието на фирма “Добролетие” ЕООД. Пловдивската компания е създала платформа, която свързва хора, чиито помощни средства за трудноподвижни граждани вече не са им необходими, с други, които ги търсят. Създала е и база данни от нуждаещи се, които нямат финансова възможност да си ги вземат. Управителят Николай Чакъров разказа, че често доставят на половин цена търсените помощни средства, и то с гаранция.

11-те фирми бяха отличени от авторитетно жури в 6 различни категории: “Стартъп”, “Иновативна фирма”, “Устойчиво развитие”, “Социално предприемачество” и две нови - She's next и “Бизнес с кауза”, наградите, в които връчиха Visa и MFV Investment.

Официалната церемония се проведе в "София Тех парк".

Дори най-големите компании някога са започнали като малки и затова ви пожелавам сами да се изненадате след време колко големи сте станали, каза столичният кмет Васил Терзиев, който награди в категорията “Стартъп” фирма “Кемикъл Брадърс” ЕООД. Тя е създала иновативен начин за почистване на графитите по фасадите на сградите - една от най-болезнените за кмета теми по неговите думи.

Надявам се да ми помогнете да изтрием тези драсканици, за да дадем възможност за истинско изкуство, обърна се Терзиев към управителя на фирмата Мирослав Маринов. А той призна, че наградата е най-големият старт, който би могъл да си пожелае.

Нашата кауза е да убедим софиянци, че когато изчистим, ще е по-леко на всички и че можем да направим по-красиво мястото, на което живеем, сподели Маринов.

Столичният кмет Васил Терзиев връчи награда в категорията "Стартъп" на фирма "Кемикъл Брадърс". Получи я Мирослав Маринов, който почиства сградите от грозни графити.

Александър Йончев от Simple Architecture получи приз в категорията “Стартъп”. Това е архитектурно студио, което залага на простите неща - изчистена, минималистична и съвременна визия, и създава пространства, които предлагат чистота, спокойствие и връзка с природата.

Ние сме малка фирма, вдъхновена от целта и идеала да правим средата ни по-чиста и по-подредена, тясно специализирани сме в минималистичната архитектура и сме лидери в България. Но за нас не е важно да бъдем най-големите, а най-добрите и ще продължаваме, каза Йончев, който получи отличието от Тодор Младенов - изпълнителен директор на “София Тех парк”.

Изключително приятно ми е за поредна година да сме заедно и да направим по-явни усилията на тези предприемачи

да променят икономиката и обществото ни. Ние се стремим и в ежедневната ни работа да им помагаме - с инкубация, акселерация, ментори, дигитална програма, подчерта Младенов. И покани компаниите да се включат и в новата им безвъзмездна подкрепа за дигитализация на продукти, услуги или процеси.

Александър Йончев от Simple Architecture получи награда в категорията "Стартъп" от Тодор Младенов, изпълнителен директор на „София Тех парк" (вляво)

Другият приз в категорията “Стартъп” бе връчен на фирмата от Провадия “Квадрат Дизайн”, която произвежда детски мебели под марката KAID. Отличи ги изпълнителният директор на Българската агенция по експортно застраховане Стоян Цветков.

Компанията е създадена преди няколко години от Кирил Панков. Стремежът й е не само да произвежда мебели, а да превърне детската стая във вълшебно място, в което малките да играят, порастват и откриват света по безопасен начин.

Награда в категория “Иновативна фирма” заслужи “Дрийм Биг Бранд” (Enchantiya), които превръщат образа на любим човек в 3D фигурки. Иновативната технология комбинира най-новите AI технологии с ръчна изработка, за да създаде продукт, който досега не е съществувал – 3D фигурки с индивидуално сходство с човека, и вече има клиенти в САЩ, Германия, Италия, Австрия и Великобритания.

Само на 24 години Алекс Захариев успява за 5 месеца да разработи този успешен продукт и вече дава работа на 25 души, 20 от които художници. Захариев подчерта, че целта им е да отворят фабрики в малките региони, за да ги развият и да създадат квалифицирани работни места.

Компанията получи наградата си от Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на БАКБ. Изкуството е най-прекрасният и благороден начин за общуване между хората и това ваше начинание, което обединява иновации с изкуство, е страхотно, поздрави ги Бориславова и подчерта, че успешните малки компании са големият създател на истински демократичното общество.

Производителят на индустриални батерии и акумулатори от Търговище “Индустриални батерии” взе награда за “Устойчиво развитие”. Започнала като малък семеен бизнес, фирмата съществува 29 години. Вече са и производител, имат два офиса в България и един в Румъния. Награди ги Бойко Таков, председател на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Като част от журито на конкурса мога да кажа, че всяка следваща година става все по-трудно, има все повече желаещи. Много се радвам, че точно на тази компания връчвам награда, защото това е изключително важна и интересна тема за нашата индустрия и е чудесно, че новите поколения поемат инициативата, каза Таков.

Мариел Тонкова и брат й - представители на производителят на индустриални батерии и акумулатори от Търговище „Индустриални батерии", взеха награда за „Устойчиво развитие" от Бойко Таков, председател на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (вляво).

Жените предприемачи бяха специално оценени на церемонията - за втора година има категория She's Next (“Тя е следващата”), вдъхновена от програмата на Visa за жени предприемачи с дигитално присъствие.

Анна Георгиева - маркетинг консултант на Visa Европа, връчи награда на “Некст левел студио”, които произвеждат ароматни и забавни свещи от натурални съставки.

Кристина Тонкова е жена, която доказва, че креативността и предприемачеството може да се превърне в успешен бизнес. “Големите малки” е метафора за нещо, в което и ние силно вярваме - силата на малките стъпки да вършат големи дела, каза Георгиева. Тя призова всички дами с предприемачески дух да кандидатстват до 9 ноември за програмата на Visa за менторство и финансова подкрепа за жени, развиващи собствен бизнес.

Самата Тонкова разказа, че миналата година е участвала в менторската програма на Visa и е била една от финалистките. Когато кандидатствах за She's next, един от въпросите в апликацията беше с коя личност бихте желали да се срещнете. И аз посочих Васил Терзиев. Радвам се, че днес успях, разказа Тонкова.

Кметът Васил Терзиев заедно с вицепрезидента Йотова бяха най-желани за селфита и общи снимки.

Една от наградите в новата категория “Бизнес с кауза” бе връчена от партньора на “Големите малки” MFG Invest за инициативата “Аз мога – тук и сега”.

Дейността на сдружението с нестопанска цел в областта на образованието е да работи изцяло в полза на децата. Кристалин е следвал в Германия, след което се завръща в България и поставя началото на серия от състезания по информационни технологии и летни академии за ученици от 8-и до 12-и клас. Чрез тях през годините е успял да стигне до над 10 хиляди ученици. Те не плащат такси за участието си. Сред тях има вече успешни студенти, които сега с радост се включват в инициативите и на свой ред ръководят такива състезания и летни академии. От всеки от нас зависи какво ще направи за другите и ако смятате да бъдете добри, бъдете такива тук и сега, каза Алекса Тачев от “Аз мога - тук и сега”, който взе награда от Симеон Илиев, мениджър проекти в MFG Invest.

Венелина Гочева, издател на “Медийна група България”, награди в категория “Социално предприемачество” “Работилничка Бисквитките” - социално предприятие от Казанлък с кауза - да дава работа на хора с увреждания. Днес те осигуряват труд за 18 души, които правят бисквити и продават в цяла България. Основният им продукт е абонаментна кутия, която разпращат из страната.

Преди 6 години решихме, че трябва да направим нещо за порасналите деца с увреждания, с които работим, защото те не могат да си намерят никъде работа. Имаме много клиенти от цялата страна, благодарение на които успяваме да се самоиздържаме, разказа управителят Мария Гинева. Предстои им да създадат собствена работилница и да назначат още хора.

И вие, както и всички тук, сте в един нов предстоящ етап на развитие - искате да станете по-големи, да изкачите стъпало нагоре. Днес се опитах да обясня на един човек, че тук е гръбнакът ѝ – малките фирми, каза Венелина Гочева. И обеща реална помощ за достъп до експерти и проекти.

Тези 142 кандидата в конкурса “Големите малки” всъщност се борят да спечелят реклама в “24 часа” - ние отдавна не сме само вестник, а най-голямата интернет платформа за новини на български език, подкастове, видео съдържание, събития. Използвайте всички наши канали и резултатът от рекламата ще потвърди колко ефективни сме ние, насърчи Гочева 11-те победители.

Венелина Гочева, издател на „Медийна група България", връчи награда в категория „Социално предприемачество" на Мария Гинева, управител на "Работилничка Бисквитките" - социално предприятие от Казанлък с кауза да дава работа на хора с увреждания.

Търговският директор на “Медийна група България” Иван Михалев връчи отличие в категория “Иновативна фирма” на врачанската “Столето” ООД. Нейният собственик Венцислав Тотев я създава преди няколко години като малка семейна фирма, която произвежда ергономични столове.

Здравословният начин на живот не е само спортуването, нашите столове помагат за вашето здраве, препоръчителни са и за деца, и за хора, чиято работа изисква да седят по цял ден, каза Тотев. И сподели, че много иска да изнася продукцията си в чужбина, за което наградата би могла да му помогне. А Иван Михалев припомни, че във вече 11-годишната история на конкурса много фирми са се появявали първоначално като стартъпи, а впоследствие са покорили и чужди пазари.

Търговският директор на "Медийна група България" Иван Михалев (вдясно) връчи награда в категорията "Иновативна фирма" на врачанската "Столето" ООД. Нейният собственик Венцислав Тотев я създава преди няколко години като малка семейна фирма, която произвежда ергономични столове.

Илияна Захариева, комуникационен мениджър на А1, която връчи награда в категорията “Социално предприемачество” на “Едно скуул” ООД, напомни, че телекомът също преди 30 години е била малка фирма с няколко служители. Сега е с над 3 млн. абонати и над 4000 служители.

“Едно скуул” е иновативно училище, създадено през 2016 г., за да обучава деца и възрастни по български език като чужд.

Стартирах тази мечта - да преподавам родния си език, тъй като това удоволствие не мога да сравня с нищо друго. Вече работим с хора от над 130 държави, като особено много помагаме за езиковата и културната интеграция на хора, които след години в чужбина се завръщат в България, и особено на техните деца, които са израснали в чуждоезикова среда, каза управителката на фирмата Ели Христова-Зарева.

Илияна Захариева, мениджър "Маркетинг и конумикации" на "А1 България", връчи награда в категорията "Социално предприемачество" на Ели Христова-Зарева, управител на "Едно скуул" ООД - иновативно училище, създадено да обучава деца и възрастни по български все едно е чужд език.

Васил Терзиев, Венелина Гочева, Илияна Захариева и Илияна Йотова