"Лукойл" ще продава международните си активи, започва да разглежда оферти

Рафинерията "Лукойл Нефтофим - Бургас".

"Лукойл" ще продава международните си активи. Това обявиха от компанията на официалната си страница

"ПАО „ЛУКОЙЛ" съобщава, че поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави, компанията обявява намерението си да продаде своите международни активи. Започна разглеждането на офертите от потенциални купувачи.

Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за ликвидация на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да гарантира непрекъснатото функциониране на своите международни активи", пише в официалната позиция на компанията.

През изминалата седмица САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна.

Рафинерията в Бургас и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на "Лукойл" в България, отговарят на критериите.

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

