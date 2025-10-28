Къде изчезна старото шосе София - Пловдив?

България не разполага с алтернатива на магистрала "Тракия" през Софийско, при голям инцидент никой няма да може да излезе от столицата

14,30 часът в четвъртък, 23 октомври 2025 г. Трафикът от коли, камиони и автобуси, излизащ от София и потеглящ по магистрала “Тракия”, се засилва. Но някъде около десетия километър, малко преди отбивката за Вакарел, напълно спира. Образувала се е поредната тапа.

Това е популярен сюжет в последните седмици и месеци, когато в тази част на аутобана се правят множество ремонти и се налага движението да се мести ту в едното, ту в другото платно.

В момента преградите се местят, тъй като току-що ремонтът на едно от местата е приключил и колоната от коли трябва да се пренасочи. Леко забавяне на работниците обаче в съчетание със силния трафик довеждат до пълно спиране на движението в посока Пловдив. Нито едно превозно средство не може да мръдне от мястото си и това продължава поне двайсетина минути.

Тъй като е близо до изхода за Вакарел, някои водачи се сещат, че преди да се изгради магистрала “Тракия”, оттук е минавало шосето за Пловдив.

Успяват да отбият и поемат към Нови хан. И в това е голямата им грешка

На пръв поглед това е напълно нормален, широк двулентов път, който е в почти идеално състояние. Отляво и отдясно има няколко логистични комплекса и движението на тирове е оживено. Това обаче продължава около 17 километра, докато не се отмине Нови хан. Старият път, който се води за първокласен, не просто е в лошо състояние - той направо липсва. снимка: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

След това пътят лека-полека се стеснява и след един завой на 2-3 километра след селото на практика изчезва.

Достигането поне до Ихтиман, откъдето също може да се излезе на “Тракия”, е напълно невъзможно. Първо – този първокласен републикански път I-8 би трябвало да е с ширина 8 метра и половина, но храстите и дърветата от двете му страни до такава степен са напреднали, че по средата е останала само една незалесена лента от около 3-4 метра. Старото шосе София-Пловдив ще потрябва, ако настъпи някакъв катаклизъм с магистрала “Тракия” в тази част. снимка: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

По нея почти няма асфалт. На места се вижда, че той е бил фрезован, но това очевидно е било направено преди много години, защото остатъкът отдавна се е напукал. На повечето места отдолу има само почва, при това осеяна с множество кратери.

Всъщност по този “път” повече леки коли се връщат, отколкото да отиват в посока Пловдив.

Връщащите се предупреждават новодошлите, че не си струва да продължават

Лека кола е закъсала, водачът е вдигнал капака и се опитва да разбере какво точно се е счупило. Няма къде да отбие и буквално е спрял върху едни храсти.

Само един тир смело продължава, но със скорост 8-10 километра в час. Доколкото е възможно, заобикаля най-големите кратери, с което бави насрещно движещите се. Но не много, защото всички се движат горе-долу със същата скорост.

Забележителното е, че от магистрала “Тракия” дотук няма нито една указателна табела, която да показва, че този път е неизползваем. Няма предупредителен знак за лошото състояние, няма дори ограничение на скоростта, въпреки че карането с 90 км в час като извън населено място е невъзможно. Маркировка и мантинели също липсват. А че “пътят” води до Пловдив, личи само от стари ръждясали табели. Старият път, който се води за първокласен, не просто е в лошо състояние - той направо липсва. снимка: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

В бюлетините на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) обаче това се води като първокласен път I-8 и ако човек гледа картите, може да си помисли, че това е алтернатива, в случай че нещо стане с “Тракия”. Дори не е изваден от списъка на първокласните пътища, за които се дължи винетка и толтакса, макар че пътни знаци за тези такси липсват -

тук очевидно за последно някой пътен началник е минавал още преди да се въведат винетките

За лошото състояние на пътя сигнали до АПИ се подават отдавна, а жителите на Вакарел и Ихтиман често излизат на протести, за последно – на 4 октомври.

От АПИ казват, че за ремонт на 58 километра от пътя между Вакарел и Костенец вече има сключен договор с компанията “Джи Пи Груп”. Той е на стойност 123 млн. лв., но проектът все още не е одобрен и затова разрешение за строеж още не е издадено.

От един писмен отговор на регионалния министър Иван Иванов на въпрос на депутата от ПП-ДБ от София-област Атанас Славов, който е качен на сайта на парламента, става ясно защо се е получило забавянето.

Техническият проект за основен ремонт е внесен

от изпълнителя за разглеждане от АПИ на 14 април. Документацията ще бъде прегледана от експертите, след което ще бъде насрочено заседание на Експертен технико-икономически съвет. След това работите ще продължат 600 дни, или година и осем месеца, но само ако не изникнат непредвидени обстоятелства. След това пътят ще има гаранция 6 години. Целта е разрешение за строеж за ремонта все пак да се издаде през 2025 г., макар че само дотук има 7 месеца забавяне на процедурите, а през настъпващата зима няма как да се ремонтира.

Но това е сравнително ново забавяне, иначе на остатъците от пътя отдалече им личи, че не са пипани през последните десетилетия.

По-точно от 2007 г. По онова време шеф на тогавашния фонд “Републиканска пътна мрежа” е небезизестният Веселин Георгиев, един от героите на сагата “Батко и братко”. Във връзка с провеждането на 38-ото рали “България – 2007” тогавашният фонд решава да изтегли по-рано планирания ремонт на шосето, защото по него върви част от маршрута на ралито.

И тъй като около 800 метра от трасето са пострадали от наводненията през предходната година, решават да не обявяват обществена поръчка, а да се възползват от законовата вратичка за авариен ремонт, само че за цялото трасе.

Горе-долу по същото време излязоха наяве спорните практики на Веселин Георгиев при възлагането на други обществени поръчки за ремонт и строеж на пътища, Брюксел спря парите за пътна инфраструктура от предприсъединителните фондове и Георгиев стана клиент на прокуратурата в следващите 15 години, докато не бе напълно оправдан. Голяма тапа на магистрала "Тракия" СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Странното е, че оттогава никой не се сеща за този път, а той е алтернатива на “Тракия” поне до тунела “Траянови врата”.

Шосето София-Пловдив е в добро състояние, но само в частта му през Пазарджишкото и Пловдивското поле. Дотам няма път. Всеки по-голям инцидент на магистрала “Тракия”, който би довел до нейното пълно затваряне, рискува да блокира напълно държавата и трафикът изобщо да не може да излезе от столицата.

Сегашните тапи, които се получават заради ремонтите, са просто нещо като генерална репетиция за такъв катаклизъм.