Илияна Йотова за 11-те финалисти в "Големите малки": Когато съм с вас, съм част от добрите новини

Когато съм тук, аз се чувствам част от добрите новини. Аз съм част от тази мрежа, една от вас, защото тук сме хора, които имаме мечти и правим всичко възможно да ги реализираме. И вие го доказвате.

С тези думи се обърна вицепрезидентът Илияна Йотова към финалистите в 11-ия конкурс на Медийна платформа "24 часа" "Големите малки". Вдъхновена от историите им, тя обобщи, че всички те заедно пишат сценария за сериала „Заразното добро".

11-те фирми бяха отличени след състезание, в което участваха 142 малки и средни компании. Церемонията по награждаването им бе в зала „Джон Атанасов" на „София Тех парк".

Йотова награди фирмата „Добролетие" ЕООД. Пловдивската компания е създала платформа, която свързва хора, чиито помощни средства за трудноподвижни техни близки вече не са им нужни, с други, които търсят такива. Освен това е създала база данни от хора, които се нуждаят от такива помощни средства, а нямат финансова възможност да си ги доставят.

Управителят на фирмата Николай Чакъров каза, че често се случва да доставят на половин цена търсените помощни средства, и то с гаранция.

„Дано да имате повече последователи, защото знам, че ние като общество и институции не успяваме да се погрижим за трудноподвижните хора", добави Йотова.

И разказа, че често чувала от съпруга си – известния ортопед проф. Андрей Йотов, каква огромна нужда имат хората в България от такива помощни средства, а нямат пари да си ги купят. Покрай това Йотова се убедила колко много дължи обществото и институциите на хората, които не желаят да са в тежест на близките си и искат да се чувстват пълноценни.

Тя поздрави инициативата „Големите малки", възникнала преди 11 години в подкрепа на малките фирми, които са на важен етап от развитието си и искат бизнесът или инициативите им да се разраснат. Вицепрезидентът участва от години в церемониите и тази вечер каза, че това дълголетно съществуване на конкурса е нещо необичайно за България. По думите й у нас добрите инициативи обикновено са като бенгалски огън – присветват, горят известно време и биват изоставени.