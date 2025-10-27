Да изтрием драсканиците, за да остане изкуството - посланието на кмета Терзиев към стартъп, който чисти графити

„Кемикъл Брадърс", която е изобретила иновативен начин за чистене на графити от фасадите на сградите, взе награда в конкурса на Медийна платформа "24 часа"

Надявам се да ми помогнете да изтрием тези драсканици, за да дадем възможност за истинско изкуство. Така се обърна столичният кмет Васил Терзиев към управителя на фирмата „Кемикъл Брадърс" Мирослав Маринов, на когото връчи награда в категорията „Стартъп" на 11-ите награди „Големите малки" на медийната платформа „24 часа" . Фирмата е изобретила иновативен начин, по който нежеланите графити могат да се почистват от фасадите на сградите.

„Всяка голяма фирма първоначално е била малка", каза кметът и пожела на стартъпа да се развие до такава степен, че след време сами да се учудват откъде са тръгнали. „Нашата кауза е да убедим софиянци, че когато изчистим, ще е по-леко на всички и че можем да направим по-красиво мястото, на което живеем", сподели Маринов, който призна, че това е първата награда, която фирмата получава.

Жена предприемач, чиято фирма също бе наградена в конкурса „Големите малки" - Анна Георгиева, призна, че когато кандидатствала за менторската програма на Visa She's Next, на въпроса във формуляр „С коя личност бихте желали да се срещнете", тя посочила Васил Терзиев. „Радвам се, че днес успях", каза Тонкова, изправена пред самия столичен кмет.

Терзиев и вицепрезидента Илияна Йотова бяха най-желани за селфита и общи снимки от всички участници в церемонията за финалните награди в "Големите малки", която бе в понеделник в "София тех Парк".