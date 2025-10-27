ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой е идеалният пробег за продажба на употребяван ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21593524 www.24chasa.bg

Да изтрием драсканиците, за да остане изкуството - посланието на кмета Терзиев към стартъп, който чисти графити

352
Столичният кмет Васил Терзиев (вляво) връчи награда в категорията "Стартъп" на 11-ия конкурс "Големите малки" на управителя на „Кемикъл Брадърс" Мирослав Маринов. Снимка: Николай Литов

„Кемикъл Брадърс", която е изобретила иновативен начин за чистене на графити от фасадите на сградите, взе награда в конкурса на Медийна платформа "24 часа"

Надявам се да ми помогнете да изтрием тези драсканици, за да дадем възможност за истинско изкуство. Така се обърна столичният кмет Васил Терзиев към управителя на фирмата „Кемикъл Брадърс" Мирослав Маринов, на когото връчи награда в категорията „Стартъп" на 11-ите награди „Големите малки" на медийната платформа „24 часа" . Фирмата е изобретила иновативен начин, по който нежеланите графити могат да се почистват от фасадите на сградите.

„Всяка голяма фирма първоначално е била малка", каза кметът и пожела на стартъпа да се развие до такава степен, че след време сами да се учудват откъде са тръгнали. „Нашата кауза е да убедим софиянци, че когато изчистим, ще е по-леко на всички и че можем да направим по-красиво мястото, на което живеем", сподели Маринов, който призна, че това е първата награда, която фирмата получава.

Жена предприемач, чиято фирма също бе наградена в конкурса „Големите малки" - Анна Георгиева, призна, че когато кандидатствала за менторската програма на Visa She's Next, на въпроса във формуляр „С коя личност бихте желали да се срещнете", тя посочила Васил Терзиев. „Радвам се, че днес успях", каза Тонкова, изправена пред самия столичен кмет.

Терзиев и вицепрезидента Илияна Йотова бяха най-желани за селфита и общи снимки от всички участници в церемонията за финалните награди в "Големите малки", която бе в понеделник в "София тех Парк".

Столичният кмет Васил Терзиев (вляво) връчи награда в категорията "Стартъп" на 11-ия конкурс "Големите малки" на управителя на „Кемикъл Брадърс" Мирослав Маринов. Снимка: Николай Литов
Кметът Васил Терзиев бе най-желан за селфита и снимки по време на церемонията. Снимка: Георги Палейков
Столичният кмет Васил Терзиев (вляво) връчи награда в категорията "Стартъп" на 11-ия конкурс "Големите малки" на управителя на „Кемикъл Брадърс" Мирослав Маринов. Снимка: Николай Литов
Кметът Васил Терзиев бе най-желан за селфита и снимки по време на церемонията. Снимка: Георги Палейков
Столичният кмет Васил Терзиев (вляво) връчи награда в категорията "Стартъп" на 11-ия конкурс "Големите малки" на управителя на „Кемикъл Брадърс" Мирослав Маринов. Снимка: Николай Литов
Кметът Васил Терзиев бе най-желан за селфита и снимки по време на церемонията. Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)