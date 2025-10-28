Симеон Илиев, MFG Invest: Младите имат нужда някой да им каже, че могат

Повечето млади хора имат нужда някой да им даде пример, да им каже, че могат. Хубаво е, че има организации, които правят точно това.

Това каза Симеон Илиев - мениджър проекти на MFG Invest, който връчи наградата на сдружението с нестопанска цел „Аз мога – тук и сега" в специалната категория „Бизнес с кауза" на конкурса "Големите малки" на Медийна платформа "24 часа". Награждаването бе в понеделник в "София тех Парк".

Създателят на сдружението Кристалин Чавдаров е бил студент в Германия, но се завръща и започва бизнес в България. Изгражда мрежа от събития и инициативи като национално състезание по информационни технологии и лятна академия за ученици от 8-и до 12-и клас.

"Бях си подготвил интересна реч, но по пътя слушах подкаст за човек, който 5 години е работил в библиотека. И само си е представял как прави филмова лента. След време получил подкрепа е се преместил сред съмишленици - сценаристи, режисьори, и за година и половина е постигнал много, написал е сценарий", посочи като пример Симеон Илиев.

15 години "Аз мога - тук и сега" е единение от съмишленици с цел подпомагане на учениците и учителите в средното образование в цялата страна, каза при получаването на наградата Алекса Тачев - съпрезидент на организацията. Той разказа, че всяка година се срещат със стотици ученици и учители в цялата страна и правят състезания по информационни технологии, български и чужди езици и творческо писане.

„Всяка година на наши събитие събираме между 450 и 550 ученици и учители от цялата страна, това е безплатно, без да плащат такси. Стана възможно заради Кристалин Чавдаров - човекът, който преди 15 години го създаде", каза Тачев. И добави, че има много ученици, които след това са се включили активно в организирането на такива събития.

„И аз съм бил част от такова събитие като ученик и това ми е дало посока в живота. Искам да оставя послание - от всеки един от нас зависят личните ни успехи, понякога и несгоди, но от всички нас заедно зависи какво ще направим тук и сега, както и за следващите, които идват след нас. Бъдете добри и създавайте смисъл тук и сега", призова Тачев.