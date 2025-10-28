Любомир Дацов: Няма логика осигуровките да се вдигнат с 2% от догодина

Опитват се да запазят всички придобивки, които имат някои групи на бюджетна издръжка. Отместват вземането на решения за 2027 г. В приходната част се чу, че ще се вдигнат осигуровките за пенсия още от следващата година, а това няма икономическа логика. Много от решенията са взети често политически. Това каза пред Нова телевизия Любомир Дацов от Фискалния съвет.

Той припомни, че осигуровките у нас са много големи. С тези 2% ще влезем в първите 7-8 държави с най-високи осигуровки в ЕС. Те участват директно във формирането на цената на стоката, каза още той. И е категоричен, че това е грешка. Стимулирало и нискодоходните групи.

Най-големият проблем е, че липсва политика накъде отива държавата. Вдигането на данъци ще отблъсне инвеститорите. От икономика на потребление трябва да отидем на икономика на инвестиции, каза Добромир Иванов от BESCO. Обясни, че ако вдигнем данъците съседните държави ще вдигат банкети, защото инвеститорите ще предпочетат тях.