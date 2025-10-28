Петролът леко поевтиня на фона на плановете на ОПЕК за увеличаване на производството

Цената на петрола леко се понижи, след като плановете на ОПЕК за увеличаване на производството компенсираха оптимизма относно евентуално то постигане на търговско споразумение между САЩ и Китай, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent се понижиха с 3 цента до 65,59 долара за барел. Контрактите за суровия петрол тип West Texas Intermediate в САЩ отстъпиха 5 цента до 61,26 долара за барел.

ОПЕК+, която обединява Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, включително Русия, се накланя към поредно умерено увеличение на производството през декември, заявиха четирима източника. След като ограничаваше производството в продължение на няколко години в опит да подкрепи пазара на петрол, групата започна да се отдръпва от тези съкращения през април, пише БТА.

Пазарът е подкрепен същевременно от перспективата за търговско споразумение между САЩ и Китай - двамата най-големи потребители на петрол в света, като президентът Доналд Тръмп и президентът Си Цзинпин трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея.