Над 30% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 30,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 26,1 процента от общото количество електроенергия (1,978 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,4 процента (331 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Швеция (69,6 процента), Ирландия (64,5 на сто) и Дания (56,2 процента). В България делът на електроенергията от вятърните турбини е 1,6 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (982,9 гигаватчаса), Франция (340,5 гигаватчаса) и Полша (145,1 гигаватчаса), сочи още справката. В България от вятърни турбини са произведени 1,3 гигаватчаса, пише БТА.