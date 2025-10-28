ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на "Райнметал" за завода за барут: Нека да го направим за 14 месеца. Инвестираме над 1 млрд. евро

Марияна Бойкова

Премиерът Росен Желязков аплодира подписване на договора за съвместно дружество между "Райнметал" и ВМС - Сопот. Снимка: Велислав Николов

Нека да го направим. Ще инвестираме повече от 1 млрд. евро в България и това е само началото. Ще дойдат и други европейски  партньори. Можем да изпълним проекта  за завод за барут и боеприпаси за 14 месеца.

Това каза Армин Папергер, изпълнителен директор на "Райнметал" след подписването на договор за създаване на съвместно дружество на германската компания и ВМЗ - Сопот, което ще  изгради този завод в България.

Делегацията на "Райнметал" пристигна в Министерския съвет, придружавана от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който посрещна по-рано Папергер на софийското летище.

В гранитната зала на правителството,  в присъствието на премиера Росен Желязков и на икономическия министър Петър Дилов, договорът за съвместната компания бе подписан от германска страна  от главния изпълнителен  директор  Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне, а от българска страна -  от  изпълнителния директор на ВМЗ - Сопот Иван Гецов. 

С положените подписи са слага края на един доста динамичен, но изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготвяне на акционерното споразумение за учредяването на съвместното дружество между "Райнметал" и ВМЗ - Сопот. Предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал чрез български завод, което е напредък в  индустриалните и отбранителни способности, заяви секунди след подписването премиерът  Росен Желязков.  Според него най-важното, което е постигнато в месеците на съвместна работа е доверието, изградените предвидимост и предсказуемост между партньорите. 

Министърът на икономиката Петър Дилов определи този ден като значим за България и за партньорите от Германия. "С подписването на този договор ние слагаме основите на стратегическо партньорство между България и германският технологичен концерн "Райнметал", което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия", заяви той. Министърът благодари на   Армин Папергер и неговия екип за високия професионализъм, последователност и отдаденост и на Иван Гецов и екипа му, които направили възможен този ден. Благодарност от министъра получи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за личната  му ангажираност в подкрепа на това стратегическо партньорство, както и  премиерът Желязков и останалите министри.  "Поставяме начало на едно партньорство, което обединява технологичния опит на Германия и индустриалният потенциал на България, за да изградим по-сигурно бъдеще на Европа", каза още Дилов. 

