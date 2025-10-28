ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Осмото Международно изложение за внос в Китай ще се проведе от 5 до 10 ноември

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Осмото Международно изложение за внос в Китай ще се проведе от 5 до 10 ноември и подготовката за него е в ход, съобщи днес на пресконференция зам.-министърът на търговията Шън Циупин.

Той посочи, че на тазгодишното събитие ще участват 155 държави и международни организации, както и 4108 чужди компании.

По думите на Шън Циупин, изложението е основна инициатива на Китай за активно отваряне на пазара му към света и е важна иновация в историята на развитието на международната търговия. На фона са дълбоките промени в света, това издание на изложението в Шанхай ще внесе повече сигурност в международния бизнес, добави той.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

