КМГ: Китай ще въведе нови политики за стимулиране на иновативния търговски растеж

Държавната администрация за валутен контрол на Китай (State Administration of Foreign Exchange; SAFE) ще представи нов пакет политики, насочени към насърчаване на иновативното развитие на външната търговия.

Сред мерките са програми за управление на паричните потоци, които обединяват вътрешното и външното валутно управление на мултинационални компании, както и нови правила за трансфер на средства между китайски предприятия, листвани на борсите в чужбина. Ще бъдат въведени и пилотни реформи за интегрирано валутно управление във свободните търговски зони.

През последните години Китай задълбочава реформите и отварянето на валутния си сектор, улеснявайки трансграничната търговия и инвестициите. През 2024 г. оборотът на китайския валутен пазар е нараснал с 37% спрямо 2020 г., а международните плащания са се увеличили с 64%, достигайки рекордните 11,6 трилиона долара за първите три тримесечия на 2025 г.