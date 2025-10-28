България с най-голям ръст на продажби на нови коли в ЕС през септември

През септември в България са били регистрирани 3818 нови леки коли, което е с почти 51,6% повече в сравнение с миналата година. Нашият пазар е с най-голям ръст за месеца в целия ЕС. Това сочат данните на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA).

От началото на годината у нас са пласирани 36 216 нови леки автомобила или 11,8% отгоре.

През първите девет месеца на годината, в България са регистрирани 1673 нови изцяло електрически коли (+54,6%), 435 плъгин хибрида (PHEV) (+20,5%), 1209 хибрида (+67,7%), 30 089 бензинови (+10.8%) и 2735 дизелови коли (-9.2%).

От началото на годината регистрациите на нови автомобили в ЕС са се увеличили с 0,9% в сравнение със същия период на миналата година, което отбелязва трети пореден месец на растеж. Този малък импулс е донякъде обусловен от пускането на пазара на нови модели, като само през септември е отчетено силно увеличение от 10%, коментират от АСЕА.

Пазарният дял на електрическите автомобили с батерии се е запазил стабилен на 16,1% от началото на годината, което все още е под темпото, необходимо на този етап от прехода.