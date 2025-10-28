ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани

Министърът на енергетиката Жечо Станков

Енергийният министър Жечо Станков заяви, че доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл".

Заедно с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен той провери изграждането на участък от Вертикалния газов коридор, съобщи БНТ. Проектът ще гарантира сигурността на доставките, диверсификация на източниците и по-добри цени на природния газ, който ще бъде пренасян от юг към Централна и Югоизточна Европа.

"За мен най-важно като енергиен министър е на първо място да гарантирам сигурността на доставките, да гарантираме на българските граждани, на българския бизнес, на българските общини достатъчно горива и тук отговорно искам да заявя пред вас, че това е подсигурено. От моя страна е задействан планът, свързан със сигурността на доставките и от гледна точка на първа и втора фаза, те включват мониторинг, консултации и конкретни превантивни действия, като едва третата фаза е свързана с това, ако има прекъсване на доставките, конкретни действия от страна на държавата", каза министърът. 

"Ние в Европа трябва да бъдем напълно независими от руския газ по няколко причини. Едната е, че очевидно не е устойчиво да бъдем зависими от държава, която е наш неприятел. Путин многократно е използвал енергията като оръжие срещу нас. Путин е изнудвал държавите-членки на Европейския съюз. Втората причина е, че не искаме косвено да помагаме за финансирането на войната на Путин, защото ако ние в Европа купуваме газ от Русия, даваме пари на Русия, тя може да ги използва за своята война. И трябва да спрем това", каза Дан Йоргенсен. 

Министърът на енергетиката Жечо Станков

