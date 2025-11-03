При всяко запалване на цигара тютюнът изгаря при много висока температура между 400 и 800 °C. В този процес се отделят не само дим и пепел, но и над 6000 химични вещества, от които около 100 са категоризирани като вредни или потенциално вредни — като бензен, формалдехид и специфични за тютюна нитрозамини (TSNAs). Именно горенето е основната причина за генерирането на тези токсични вещества. Цигареният дим е директно свързан с развитието на ракови, сърдечносъдови и белодробни заболявания.

Никотинът – пристрастяващ, но не канцерогенен

Въпреки че често е демонизиран, никотинът сам по себе си не причинява рак. Той е естествено срещано вещество в редица растения като доматите, патладжана и зеления пипер. В тютюневото растение Nicotiana tabacum, никотинът достига концентрации, които въздействат върху мозъчните рецептори, предизвиквайки освобождаване на допамин и други невротрансмитери. Това води до усещане за удоволствие и подобрена концентрация, но и до пристрастяване.

Може ли да се намали вредата от тютюнопушенето?

Да — като се елиминира процесът на горене. Научната общност е категорична: ако няма горене, значително намалява експозицията на вредни вещества. Именно това е водещият принцип при създаването на т.нар. бездимни алтернативи – продукти, които съдържат никотин и/или тютюн, но не изгарят тютюна, а го нагряват или заменят с никотинова течност или прах.

Сред тях са:

Устройства за нагряване на тютюн – използват истински тютюн, но го нагряват до около 350 °C, което е под температурата на горене. Така се отделя аерозол, не дим, със значително по-ниски нива на вредни вещества – средно с до 95% по-малко в сравнение с цигарения дим.

Електронни цигари – нагряват никотинова течност, която се изпарява, без горене и без тютюн.

Никотинови паучове – не съдържат тютюн, а само никотин, извлечен от тютюнево растение, и се използват орално.

Тези продукти не са без риск и не са предназначени за непушачи. Те са насочени към пълнолетни пушачи, които не желаят или не могат да се откажат от никотина, но търсят по-малко вредна алтернатива.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България