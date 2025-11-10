Тютюнопушенето е свързано с множество здравни рискове, основно поради процеса на горене, при който се отделят над 6000, които са вредни и потенциално вредни и около 100 са категоризирани като вредни или потенциално вредни. Именно горенето и димът са основният причинител на болестите, свързани с тютюнопушенето.

Бездимните алтернативи – научно обоснован подход за намаляване на вредата

През последните години науката и технологиите предлагат на пълнолетните пушачи, които не могат или не искат да се отказват от тютюна и никотина, иновативни продукти без горене и дим, чиято цел е намаляване на вредата от тютюнопушенето. Това са така наречените бездимни алтернативи, сред които се включват:

Устройства за нагряване на тютюн като IQOS – използват консумативи с истински тютюн

Електронни цигари – изпаряват течност, съдържаща никотин

Никотинови паучове – продукти за орална употреба, които не съдържат тютюн, а само никотин, извлечен от тютюневото растение.

При устройствата за нагряване на тютюн се използва истински тютюн, но за разлика от цигарите, тук няма горене, а контролирано нагряване до по-ниски температури, при което се отделя аерозол. Това е водна пара, която съдържа никотин и 95 % намалени концентрации от вредни и потенциално вредни вещества в сравнение с цигарения дим. Аерозолът, отделен при употребата на устройствата за нагряване на тютюна, не съдържа твърди частици, тъй като няма горене, и не се разпространява във въздуха по същия начин като цигарения дим.

Електронните цигари не нагряват тютюн, а никотинова течност до около 250°С. При тях също не протича процес на горене и не се образува цигарен дим, а се отделя аерозол - водна пара, съдържаща никотин и други вещества, значително намалени в сравнение с тези в цигарения дим.

Никотиновите паучове също са бездимни никотинови продукти, които се поставят между венеца и горната устна и освобождават никотин чрез лигавицата на устата. Паучовете съдържат никотин без тютюн. Именно и тук, поради елиминирането на дима и редица токсични съединения, тези продукти се разглеждат като потенциално по-малко вредни алтернативи за пълнолетни потребители, които иначе биха продължили да пушат.

Важно е да се подчертае, че бездимните алтернативи не са безрискови, но научните данни показват, че те могат да представляват по-малко вредна опция в сравнение с продължаването на пушенето. Най-добрият избор остава пълният отказ, но за онези, които иначе биха продължили да пушат, тези продукти предлагат потенциал за намаляване на вредата.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България