Новите коли поскъпват още - поне с 2000 евро (Графика)

Екостандартът Евро 7 удря най-вече автомобилите с двигатели с вътрешно горене

Въвеждането на екологичния стандарт Евро 7 в Европа почти сигурно ще доведе до увеличение на цените на автомобилите, особено тези с двигатели с вътрешно горене, както и на тежките превозни средства.

Новият европейски стандарт за емисиите влиза в сила през 2026 г. и носи най-мащабната промяна в разпоредбите за емисиите от автомобилите след въвеждането на филтрите за твърди частици за дизеловите двигатели.

Според изследване на Frontier Economics, поръчано от ACEA (Асоциацията на производителите на автомобили в Европа), директните производствени разходи за съответствие с Евро 7 за коли и ванове с двигатели с вътрешно горене са оценени на около 1862 евро на автомобил. В тази цифра не влизат данъците и печалбата на дилърите.

Комисията на ЕС обаче оценява поскъпването на значително по-малко от 180 до 450 евро за леки коли и ванове.

За тежки камиони и автобуси допълнителните разходи се оценяват около 11 700 според ACEA, докато ЕС е с доста по-умерена прогноза от 2800 евро средно.

Специалистите изчисляват, че автомобил на стойност от около 25 000 евро сега, ще струва от 1500 до 3000 евро повече.

Премиум моделите и специализираните превозни средства с големи двигатели може да станат още по-скъпи,

защото обработката на вредните емисии трябва да добави значителни технологии. При тях допълнителните разходи могат да стигнат до 5000 евро.

Не е ясно дали цялото повишение на производствените разходи ще се прехвърли към потребителя, или част ще бъде поета от производителите, субсидии или държавни стимули.

Повишението на даден модел зависи и от обема на продажбите. Ако производителят произвежда много коли, може да разпредели разходите по-равномерно.

Докато производителите се бореха да облекчат първоначалните изисквания, новите правила ще донесат значителни промени в мониторинга на емисиите, издръжливостта на батериите и цялостния подход към устойчивостта на превозните средства.

Нищо не се променя за вече регистрирани превозни средства.

Пътническите автомобили, които вече са в движение, не е необходимо да отговарят

на стандартите Евро 7, нито има задължение за последващото им адаптиране. Такива коли може да продължат да се използват както преди, поясняват от Брюксел.

От 29 ноември 2026 г. всички нови модели леки автомобили и лекотоварни превозни средства, влизащи на пазара, ще трябва да отговарят на стандарта Eвро 7, докато до края на 2027 г. това задължение ще важи за всички съществуващи нови автомобили в Европейския съюз. Производителите и търговците вече няма да могат да предлагат нови автомобили, които не отговарят на стандарта, така че всяко ново возило ще трябва да отговаря на разпоредбите.

Въпреки че граничните стойности за отработените газове остават до голяма степен същите, Евро 7 носи важна промяна:

за първи път ще бъдат измервани ултрафини частици

с размер само 10 нанометра, които досега не са били включени в тестовете, особено в бензиновите двигатели.

Също така, за първи път превозното средство се разглежда като цяло. Износването на спирачките и гумите също се взема предвид, тъй като те също отделят микрочастици.

До 2035 г. ще важи единно ограничение за всички превозни средства, включително електрическите, въпреки че те като цяло използват по-малко спирачна мощност поради регенеративното спиране.

Една от ключовите промени е постоянното наблюдение на емисиите. Превозните средства вече няма да се подлагат само на лабораторни тестове, а ще трябва да доказват чистотата си и при ежедневно шофиране.

Системите ще следят непрекъснато нивата на замърсителите,

а дигиталното наблюдение ще предотврати манипулации с данни, подобни на тези в “Дизелгейт”.

Освен това Евро 7 въвежда задължителна защита срещу софтуерна манипулация, непрекъсната самоконтрол на емисиите и прозрачно събиране на данни. Целта е ясна - да се гарантира, че автомобилите на пътя действително отговарят на екологичните стандарти, които производителите заявяват.

Целта е цените на електромобилите да паднат под тези с двигатели с вътрешно горене.

Въпреки че първоначалните предложения бяха значително по-строги, индустрията успя да извоюва някои облекчения. Но Евро 7 е просто още една стъпка в дългосрочен план за намаляване на емисиите. Точно както Евро 5 и Евро 6 станаха по-строги с течение на времето, този стандарт ще продължи да се развива, в крак с технологичния напредък и прехода към електрическа мобилност.

По-строги изисквания към батериите

Електрическите автомобили и plug-in хибридите също ще трябва да отговарят на строги изисквания за издръжливост на батериите. Ще бъдат въведени нови закони за батериите в електрическите автомобили и хибридите, за да се удължи техният живот.

Батерията

трябва да осигурява достатъчен капацитет през целия живот на автомобила

След 5 години и 100 000 км батерията трябва да запази поне 80 процента от капацитета си. Когато автомобилът е изминал 160 000 км, капацитетът не трябва да се влошава до по-малко от 72 процента от нова батерия. Производителите трябва да документират и докажат, че батериите и задвижващите системи поддържат своята производителност с течение на времето.

Новост са и тестовете при ниски температури, при -7 градуса, за да се провери реалната ефективност на батериите през зимата.

Батериите на електрическите коли трябва да запазват все по-голям капацитет през годините.

От 1 януари 2026 г. всички нови автомобили трябва

да бъдат оборудвани със системата за спешни повиквания eCall

от следващо поколение, която може автоматично да алармира службите за спешна помощ в случай на произшествие. Без тази система автомобилът няма да бъде одобрен, а от 2027 г. никой нов автомобил не може да бъде регистриран без нея.

Компаниите, управляващи по-леки камиони между 2,5 и 3,5 тона, са изправени пред нови изисквания за интелигентни тахографи. От 1 юли 2026 г. те ще записват времената за шофиране и почивка, преминаванията на границите и опитите за манипулация.