За мнозина пушачи всички продукти, съдържащи никотин, изглеждат еднакво вредни. Това е често срещано, но подвеждащо обобщение. Ключовият фактор, който определя колко вреден е един продукт с никотин, не е самото наличие на никотин, а дали има горене. При запалването на цигарата тютюнът гори при температури над 600 °C, което води до термичен разпад на органичната материя. Така се образува цигарен дим, който съдържа над 6000 вещества – между тях около 100 са категоризирани като вредни или потенциално вредни. Именно горенето е в основата на сериозните здравословни последици от пушенето.

Никотинът, от своя страна, макар и пристрастяващ, не е основната причина за болестите, свързани с тютюнопушенето. Той действа върху мозъка, активирайки центрове, свързани с удоволствие, концентрация и настроение, което обяснява защо се създава зависимост. Но сам по себе си никотинът не е канцерогенен.

Съвременните научни разработки водят до създаването на бездимни алтернативи, които елиминират процеса на горене и съответно намаляват значително образуването на вредни вещества. С нарастващия интерес към бездимните алтернативи, много пълнолетни пушачи се сблъскват с въпроса: Каква е разликата между устройствата за нагряване на тютюн и електронните цигари?

Макар и при двата вида продукти да липсва процес на горене, между тях има съществени разлики:

Устройствата за нагряване на тютюн използват тютюн, който се нагрява, а не се изгаря. Това позволява отделяне на никотин и аромат, без да се образува дим, катран и много от вредните вещества, характерни за горенето.

Електронните цигари, от друга страна, не използват тютюн. Те изпаряват никотинова течност, която съдържа никотин и ароматизатори. Течността се загрява чрез изпарител, при което се образува аерозол, а не дим.

И двата продукта са предназначени за пълнолетни пушачи, които не могат или не желаят да се откажат напълно от никотина, но търсят алтернатива на пушенето. Те не са предназначени за непушачи или непълнолетни. Изборът между тях зависи от личните предпочитания, желанието за употреба на тютюн или не, както и от това какво най-добре подпомага спирането на традиционните цигари.

Стратегия за намаляване на вредата

В научната общност се утвърди подход, при който ако не може да се постигне пълно отказване от тютюн и никотин, то замяната на горящите цигари с бездимни продукти може да бъде по-малко вредна алтернатива.

Всички бездимни алтернативи имат една обща характеристика – липсата на горене и дим. Никотиновите паучове също са бездимни никотинови продукти, които се поставят между венеца и горната устна и освобождават никотин чрез лигавицата на устата.

Именно това води до по-ниски нива на вредни и потенциално вредни вещества, което може да намали риска за здравето при пълнолетни пушачи, които не могат или не искат да се откажат напълно от никотина.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България