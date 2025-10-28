Всички пенсионни фондове с доходност над минималната, „Топлина" води и в трите категории

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за последните две години, която е над минималното изисквано равнище. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН), която на заседание на 23 октомври 2025 г. определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29 септември 2023 г. до 30 септември 2025 г.

Данните показват стабилно представяне на сектора, като при всички категории фондове има положителни резултати, а в челото се открояват фондовете на „Топлина".

Универсални пенсионни фондове

Най-висока доходност при универсалните пенсионни фондове е постигнал УПФ „Топлина" - 8,95%. Почти равен резултат има „УПФ ОББ" с 8,94%, а трети е „ЗУПФ Алианц България" с 8,51%. Следват „ДаллБогг: Живот и Здраве" (8,39%), „ДСК-Родина" (8,28%) и „Доверие" (8,14%). На следващите позиции са „Бъдеще" (6,44%), „ЦКБ-Сила" (5,87%), „Съгласие" (5,78%) и „ПОИ" (5,45%).

Среднопретеглената доходност при УПФ е 7,87%, а минималната доходност, определена от КФН, е 4,72% на годишна база.

Професионални пенсионни фондове

При професионалните фондове „Топлина" отново е лидер с 9,78% доходност. На второ място е „ППФ ОББ" (9,71%), а на трето „ДСК-Родина" (8,76%). Следват „Алианц България" (8,7%), „ДаллБогг: Живот и Здраве" (8,40%), „Бъдеще" (8,18%), „Доверие" (7,93%) и „ЦКБ-Сила" (4,79%). Среднопретеглената доходност при професионалните фондове е 7,72%, а минималната доходност е 4,63% на годишна база.

Доброволни пенсионни фондове

„Топлина" води и при доброволните фондове с впечатляващ резултат от 12,53%. Следват „ДПФ ОББ" (10,37%), „ДаллБогг: Живот и Здраве" (9,33%) и „ДСК-Родина" (9,17%). След това са „Алианц България" (9,07%), „Доверие" (8,72%), „Бъдеще" (8,41%), „ЦКБ-Сила" (6,76%), "ПОИ" (6,62%) и „ДПФ Съгласие" (5,95%).

Среднопретеглената доходност при доброволните фондове е 8,73% за последните 24 месеца.

Пълният текст на решенията на КФН от 23 октомври 2025 г. може да бъде намерен в раздел „Административни документи" на сайта на комисията, а данните за доходността - в секцията „Осигурителна дейност", подраздел „Статистика".