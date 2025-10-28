27,3 млн. евро предоставят за програмата „Дунавски регион" 2021-2027

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стартира приемането на проектни предложения по Програма Интеррег „Дунавски регион" 2021-2027. Средствата, които ще се предоставят по тази покана, възлизат на 27,3 млн. евро, съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За тях могат да бъдат подавани проектни предложения в няколко тематични области:

- Развитие на умения в областта на изкуствения интелект с цел повишаване на конкурентоспособността, стимулиране на иновациите и осигуряване на устойчив икономически растеж в Дунавския регион;

- Устойчиви решения за възобновяема енергия в контекста на производството на енергия, отоплителните и охладителните системи, натоварването на мрежата, енергийните общности, районното отопление и охлаждане, съхранението и намаляването на пиковите товари;

- Насърчаване на капацитета за адаптиране към изменението на климата в Дунавския регион и управлението на бедствия (като наводнения, суши, горски пожари и замърсяване на реките). Хармонизация и координация на прогнозиране, мониторинг, готовност или реагиране на транснационално ниво;

- Устойчиво, интегрирано, транснационално управление на водите и седиментите в басейна на река Дунав, осигуряващо добро качество и количество на водите и баланс на седиментите и други.

Предвижда се максималната продължителност на проектите да бъде 30 месеца, с начало 1 юли 2026 г. Оценката ще се извърши между декември 2025 и април 2026 г.

Формулярите за кандидатстване могат да се подават до 14.00 часа на 15 декември тази година.

Необходимо е да се попълнят апликационни форми в електронната система на програмата – JeMS.

Одобрените проекти ще получат съфинансиране от ЕС в размер на 80%. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата, ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект. Останалата част - 5% от националното съфинансиране се поема като собствен принос на партньорите.

Проектите по програма „Дунав" трябва да включват партньори от поне три от участващите държави, като поне един от тях следва да е партньор от държава членка на ЕС. Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации и др.