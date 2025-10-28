ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Турция започва да строи завод за високоскоростни влакове

848
Високоскоростен влак Снимка: pixabay

Турция започва строителството на първия в страната завод за производство и тестване на високоскоростни влакове в северозападния окръг Сакария, обяви министърът на транспорта на Турция Абдулкадир Уралоглу, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз".

„Чрез този проект ще създадем приблизително 250 нови работни места и ще осигурим годишен икономически принос от около 3,5 милиарда турски лири (83,4 милиона долара)", заяви Уралоглу, като подчерта важността на проекта за развитието на турската индустрия и икономика.

С площ от 15 000 квадратни метра, новото съоръжение ще произвежда първите проектирани и произведени изцяло в Турция електрически високоскоростни влакове, които ще развиват скорост от 225 км/ч. Заводът ще има капацитет да произвежда и тества до 12 високоскоростни влакови композиции, като едновременно с това ще намали зависимостта на страната от вносни железопътни превозни средства и ще подобри местните производствени възможности, отбелязва „Хюриет дейли нюз".

Високоскоростен влак Снимка: pixabay

