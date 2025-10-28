Еврокомисар наглежда 60 км от Вертикалния газов коридор, чрез тях се удвоява транзита на газ към Румъния от 5 на 10 млрд. куб. м

Европа трябва да се освободи от руския газ, каза днес при посещението си в компресорна станция "Нова Провадия" еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен

Българският енергиен министър Жечо Станков заведе еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен и колегите си от държавите, участващи във Вертикалния газов коридор при Провадия, за да ги запознае със строителството на 60-километровата отсечка на лот 4 Рупча-Ветрино. Тя ще удвои капацитета за транзит на газ на изходната точка между България и Румъния - от 5 на 10 милиарда кубически метра годишно.

Целта ни е да постигнем сигурност и предвидимост, позиционирайки България като енергиен хъб в Югоизточна Европа, каза Станков.

По думите на комисаря Дан Йоргенсен солидарността между държавите от региона е от ключово значение в отговор на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на стария континент

Министърът на енергетиката Жечо Станков и комисарят по енергетика в ЕК Дан Йоргенсен инспектираха напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино" от Вертикалния газов коридор – стратегически проект от значение за сигурността и диверсифицирането на газовите доставки в Централна и Югоизточна Европа. На терен бяха също министри от региона, представители на дипломатически мисии и енергийни дружества.

„В енергетиката свързаността означава сигурност. Това, което постигаме тук, е основата на единната енергийна логика на Вертикалния газов коридор - реална независимост и стабилност за целия регион", заяви министър Станков. Той подчерта, че реализацията на многонационалния проект потвърждава активното участие на България в европейската и регионалната енергийна архитектура.

„България ще продължи да бъде надежден хъб за снабдяване на целия регион – това е ангажимент, свързан със солидарността с нашите съседи, който ние неотклонно изпълняваме", заключи министър Станков.

„Трябва да бъдем заедно, да бъдем обединени. Солидарността между държавите от региона, чиито израз е Вертикалният газов коридор, е от ключово значение в отговор на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на стария континент", изтъкна по време на инспекцията комисар Йоргенсен. Той акцентира върху ролята на проекта в подкрепа на енергетиката, от която старият континент се нуждае – сигурна и конкурентоспособна.

В контекста на общоевропейската стратегия за дългосрочна енергийна независимост министър Станков открои целенасочените усилия на страната ни за развитие на мрежова свързаност и увеличаване на капацитета на междусистемните връзки: „България затвърждава нарастващата си роля на транзитен център, който свързва, но също така, балансира, съхранява и гарантира надеждни енергийни доставки за целия регион. Целта ни е да постигнем сигурност и предвидимост, позиционирани като регионален хъб в Югоизточна Европа".

Към момента са разчистени 50 км от строителната полоса по трасето на лот 3 Рупча-Ветрино, разнесени са тръби по 10 км от него и е изпълнено първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии. Предстоят ключови инженерни пресичания - под три реки, автомагистрала „Хемус" и Стара планина, които ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване - иновативна технология, осигуряваща висока прецизност и грижа към околната среда.

По време на официалната си визита в България, еврокомисар Йоргенсен посети и компресорната станция „Нова Провадия", разположена в района на село Ветрино. Министър Станков представи значението на съоръжението като ключов елемент от газопреносната инфраструктура. „Нова Провадия" се отличава като най-съвременното съоръжение от този тип у нас, оборудвано с четири газотурбокомпресорни агрегата от последно поколение. Те са снабдени с нискоемисионни горивни камери, напълно съответстващи на най-строгите екологични изисквания, което подчертава ангажимента на страната към устойчивото развитие и модернизация.

Проектът за Вертикалния газов коридор е стратегическа регионална инициатива за енергийна сигурност и диверсификация на доставките за България и Югоизточна Европа. Разширяването на капацитетите по оста юг–север ще позволи пренос на нарастващите потоци газ, включително втечнен, от Гърция през България към Румъния, Унгария, Словакия, Молдова с възможност за достигане до Украйна.

Строителните дейности на българска територия по лот 1 „Кулата-Кресна" бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 41 км, а направените траншейни изкопи са 45 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.

Дан Йоргенсен: Европа трябва да се освободи от руския газ

Европа трябва да се освободи от руския газ, каза днес при посещението си в компресорна станция "Нова Провадия" еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Заедно с българския министър на енергетиката Жечо Станков и зам.-държавния секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари той се запозна с изпълнението на лот 3 – от Рупча до Ветрино, на проекта за изграждане на Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

ЕК винаги ще подкрепя такива стратегически проекти, посочи Йоргенсен. По думите му те са пътят, по който ЕС да каже "не" на Владимир Путин и Русия енергията да се използва като оръжие, или да се изнудва някоя от държавите членки.

За нас е важно да не подкрепяме и да не купуваме газ от Путин, а с тази пари той да финансира войната си в Украйна. Другото е подкрепа на Украйна и Молдова. Това са важните ни цели, но ние искаме да ги изпълним, като осигурим добри цени на енергията в Европа, дори по-ниски от сегашното положение. Ще продължим да подкрепяме инициативите в тази посока, заяви още той.

По този повод Йоргенсен каза, че Вертикалният газов коридор има изключително значение за европейската сигурност, подчерта еврокомисарят. По думите му с този проект ще бъдат изпълнени няколко цели - солидарност и подкрепа за Молдова и Украйна и се осигуряват надеждни доставки на енергия за всички граждани на Европейския съюз на достъпни цени. Той изтъкна още, че изпълнението на газовия коридор подкрепя конкурентоспособността на ЕС, повишава сигурността, отговаря и на необходимостта да отдели по-голямо внимание на борбата с климатичните промени.

В обръщението си към гостите Чаба Марошвари също се спря на ключовото значение на проекта за ЕС. Той подчерта, че Унгария работи активно за разширяване на капацитета на мрежата си, като я свързва с Украйна, Молдова и Румъния. Марошвари се спря и на необходимостта Европейската комисия отново да започне да подпомага финансови проекти като Вертикалния газов коридор, особено когато са стратегически и осигуряват диверсификация на доставките.

Владимир Малинов: Вертикалният коридор дава реална възможност за пълна забрана на руския природен газ

„Реализацията на Вертикалния коридор ще гарантира достъп до сигурни източници от САЩ и Каспийския регион, диверсификация на източниците, по-добри цени за българските домакинства и бизнес и реална възможност за пълна забрана на руския природен газ". Това изтъкна изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на инспекция по напредъка в реализацията на проекта в участъка от Рупча до Ветрино. В събитието, което се проведе в района на Ветрино, участваха европейският комисар по енергия и жилища Дан Йоргенсен, енергийният министър на България Жечо Станков, представители на газовите оператори на страните, участващи в проекта и други.

„Именно в момента, в който Европа прави последната решителна стъпка да се откаже от руския природен газ, ясно се откроява колко правилно и навременно е решението, което взехме заедно с колегите оператори - да започнем инициативата за Вертикалният газов коридор. По този начин допринасяме с нашата ключова роля за пълния отказ от руския природен газ", допълни Малинов.

По неговите думи решението за реализацията на проекта се подкрепя и от данните на пазара на природен газ в региона. „Капацитетите, които в момента Булгартрансгаз предлага в посока от България към Румъния са резервирани на над 70% за настоящата газова година. На дневна база достигаме средно 90% утилизиране на съществуващия капацитет".

„С изграждащата се инфраструктура на българска територия ще се повиши капацитетът от Гърция към България с над 50% и от България към Румъния с близо 100%. Амбицията ни е да бъде изградена до началото на следващата газова година", заяви още Малинов. „Това ще е в пълно съответствие с целите на Европейската комисия за заместване на руския природен газ с източници, на които да се разчита в дългосрочен план като втечнен природен газ от САЩ и други източници, включително и Каспийския регион", каза още той.

В края на изказването си Малинов се обърна към комисар Йоргенсен с думите: „Нека под вашето ръководство направим енергетиката отново велика".