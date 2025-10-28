Владимир Малинов: Вертикалният коридор дава реална възможност за пълна забрана на руския природен газ

„Реализацията на Вертикалния коридор ще гарантира достъп до сигурни източници от САЩ и Каспийския регион, диверсификация на източниците, по-добри цени за българските домакинства и бизнес и реална възможност за пълна забрана на руския природен газ". Това изтъкна изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на инспекция по напредъка в реализацията на проекта в участъка от Рупча до Ветрино. В събитието, което се проведе в района на Ветрино, участваха европейският комисар по енергия и жилища Дан Йоргенсен, енергийният министър на България Жечо Станков, представители на газовите оператори на страните, участващи в проекта и други. Това съобщиха от пресцентъра на „Булгартрансгаз".

„Именно в момента, в който Европа прави последната решителна стъпка да се откаже от руския природен газ, ясно се откроява колко правилно и навременно е решението, което взехме заедно с колегите оператори - да започнем инициативата за Вертикалният газов коридор. По този начин допринасяме с нашата ключова роля за пълния отказ от руския природен газ", допълни Малинов.

По неговите думи решението за реализацията на проекта се подкрепя и от данните на пазара на природен газ в региона. „Капацитетите, които в момента Булгартрансгаз предлага в посока от България към Румъния са резервирани на над 70% за настоящата газова година. На дневна база достигаме средно 90% утилизиране на съществуващия капацитет".

„С изграждащата се инфраструктура на българска територия ще се повиши капацитетът от Гърция към България с над 50% и от България към Румъния с близо 100%. Амбицията ни е да бъде изградена до началото на следващата газова година", заяви още Малинов. „Това ще е в пълно съответствие с целите на Европейската комисия за заместване на руския природен газ с източници, на които да се разчита в дългосрочен план като втечнен природен газ от САЩ и други източници, включително и Каспийския регион", каза още той.

В края на изказването си Малинов се обърна към комисар Йоргенсен с думите: „Нека под Вашето ръководство направим енергетиката отново велика".