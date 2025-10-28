ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Атанасов иска по-строги мерки за сигурност ...

"Луфтханза" спира полети в опит да свие разходите

1336
Самолет на "Луфтханза" СНИМКА: Pixabay

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) премахва редица европейски и вътрешни полети от своето лятно разписание за 2026 г. в опит да намали разходите, съобщи превозвачът, цитиран от ДПА.

Според новото разписание, което ще влезе в сила от 29 март 2026 г., "Луфтханза" няма повече да изпълнява полети между Франкфурт на Майн и Тулуза във Франция, както и между Мюнхен и естонската столица Талин.

Полети между Мюнхен и Овиедо в Испания също са отменени, информира БТА.

Освен това компанията планира да предлага по-малко вътрешни полети до своите основни хъбове в Мюнхен и Франкфурт, като около 50 вътрешни връзки ще бъдат ограничени заради високи данъци и други такси.

"Луфтханза груп" (Lufthansa Group), включваща авиокомпаниите "Брасълс еърлайнс" (Brussels Airlines), Австрийските авиолинии (Austrian airlines) и швейцарската "Суис" (Swiss), ще предлага 14 000 седмични полета до 330 дестинации в около 100 държави през 2026 г., посочва ДПА.

