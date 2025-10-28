ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майкрософт" и "ОупънЕйАй" оцениха ChatGpt на 500 ...

Проектобюджетът предвижда минималната заплата от 1 януари да е 605 евро

Опасенията на синдикалистите бяха, че ще се заложи по-нисък от този размер, тъй като до момента не е гласувано постановлението на Министерския съвет за размера за догодина СНИМКА: Pixabay

В проектобюджета за 2026 година е разчетено от 1 януари 2026 година на минималната работна заплата за страната да е в размер на 605 евро, съобщава БНР. Това е по малко от 1213 лева, колкото се получава по формулата разписана в Кодекса на труда. В евро минималната заплата трябваше да е малко над 620 евро.

На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителите на КНСБ настояха социалният министър Борислав Гуцанов да оповести размера на най-ниското възнаграждение за догодина, което ще бъде заложено. Тогава той заяви, че става въпрос за вече обсъдената със синдикатите и бизнеса стойност от 1213 лева.

Опасенията на синдикалистите бяха, че ще се заложи по-нисък от този размер, тъй като до момента не е гласувано постановлението на Министерския съвет за размера за догодина.

В проектобюджета е заложено, че максималният осигурителен доход за всички осигурени от 1 януари ще е в размер на 2352 евро и също се увеличава спрямо сегашните нива.

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с два процентни пункта, съответно от 19,8 на сто на 21,8 на сто, за родените преди 1 януари 1960 година и от 14,8 на сто на 16,8 на сто за хората родени след 31 декември 1959 година

