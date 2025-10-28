Кирил Домусчиев: Слави Ангелов е точен за чиновниците, а комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат стагфлация

Стремежът за раздуване на публичните разходи от КНСБ и БСП ще докарат България до най-зловещата икономическа ситуация - стагфлация. Това обяви в статус във фейсбук председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Като използва определението "комунисти" по адрес на синдикалната организация и червените участници в управляващата коалиция.

Стагфлацията е възможно най-зловещият икономически сценарий, при който застоят в икономическия растеж се съчетава с огромен скок в цените.

За да илюстрира твърдението си Домусчиев цитира и анализът на главния редактор на "24 часа-168 истории" Слави Ангелов "Ние им плащаме, те ни съсипват живота". В този си текст Слави Ангелов анализира нелогичният ръст на чиновниците и заплатите им в последните години.

"Точна позиция на Слави Ангелов! В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размера на публичния сектор за сметка на частния - нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа и особено младите капиталистически страни в Източна Европа сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай.