Еврокомисарят Дан Йоргенсен и българският енергиен министър Жечо Станков инспектираха строителните дейности по Лот 3 от регионалния енергиен проект

С изграждането на Вертикалния газов коридор България запазва ролята си на надежден доставчик и енергиен хъб в Югоизточна Европа, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на инспекция на строителните дейности заедно с еврокомисаря по енергетика Дан Йоргенсен. В обиколката участва и заместник-държавният секретар по енергийна сигурност на Унгария Чаба Марошвари. Официалните гости се запознаха с напредъка по Лот 3 – участъка от Рупча до Ветрино, част от проекта, който ще свърже енергийните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

Към момента от общо 61 км трасе са разчистени 50 км от строителната полоса по Лот 3 „Рупча–Ветрино“. Разнесени са тръби по 10 км от него и е изпълнено първото от общо 20 безизкопни преминавания под пътища и железопътни линии. Предстоят ключови инженерни пресичания – под три реки, автомагистрала „Хемус“ и Стара планина – които ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване, иновативна технология, осигуряваща висока прецизност и грижа към околната среда.

Строителните дейности по лот 3 „Рупча-Ветрино“

Този проект означава сигурност не само за българските граждани, а за целия регион, посочи Станков. По думите му чрез изпълнението му страната ни ще запази стратегическата си позиция и ще продължи да пренася още по-големи количества газ във всички посоки, благодарение както на тръбите, така и на новите компресорни станции, които са изцяло обновени. Този проект ще бъде изцяло завършен до края на 2026 година, посочи министърът. Той подчерта, че изпълнението му ще гарантира на България двукратно увеличаване на капацитета на изходната точка с Румъния - от 5 преносът вече ще бъде до 10 милиарда кубични метра. Така страната ни ще обезпечава не само собствените си нужди, но и тези на целия регион - ангажимент, свързан със сигурността и солидарността, посочи още Станков.

„Трябва да бъдем заедно, да бъдем обединени. Солидарността между държавите от региона, чиито израз е Вертикалният газов коридор, е от ключово значение в отговор на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на стария континент“, изтъкна по време на инспекцията комисар Йоргенсен. Той акцентира върху ролята на проекта в подкрепа на енергетиката, от която старият континент се нуждае – сигурна и конкурентоспособна.

В обръщението си главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой“ посочи: „Изключително горд съм от бързия напредък по изграждането на Вертикалния газов коридор и от целия екип на „Главболгарстрой“ на терен – проект от стратегическо значение за енергийната независимост на България и региона. Българският строителен холдинг вече е доказал своята роля като надежден партньор в укрепването на енергийната сигурност, като чрез реализираните си проекти допринася за развитието и свързаността на енергийната инфраструктура в региона.“

Строителните дейности на българска територия по лот 1 „Кулата-Кресна“ бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 41 км, а направените траншейни изкопи са 45 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.