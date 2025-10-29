Какво са 30 години в рекламата?

30 години са достатъчно време представителите на една таргет демография да я сменят един, даже два пъти. Достатъчно са дискетите да преминат към дискове, флашки и накрая – облаци. Достатъчно е и телевизията да измести принта, а скоро след това инфлуенсърите да щурмуват всяка стратегия. За 30 години се случи много. Но не ни се пише за това.

Водещата независима медийна агенция в страната - Argent Group - навършва 30 години и е видяла всичко, което този бранш има да предложи. Но, както подобава на професионалист с нейните мащаби, тя не гледа назад. Не се успокоява с отминалите успехи, не спира до отчетите за последния месец.

Тя гледа напред и ви кани да погледате с нея.

На 5 ноември 2025 г., в Гранд Хотел Милениум, София, Argent Group ще отбележи своята 30-годишнина с международен форум под надслов „Готови за следващите 30“.

Събитието ще събере вдъхновяващи лектори, визионери и лидери от рекламната и медийната индустрия, за да очертаят за вас бъдещето на маркетинга, комуникациите и независимия бизнес в следващите десетилетия. Защото когато казваме, че гледаме напред, го имаме предвид.

В програмата ще можете да слушате Владимир Денев, основател и управляващ партньор на Argent Group, Мартин Ратъл, основател на водещата мрежа от независими агенции Local Planet, Йордан Жечев, един от най-награждаваните творчески директори и съосновател на Hungry, д-р Уейн А. Флечър, международно признат стратег и изследовател на потребителското поведение, и още много, много други.

Програмата ще проследи пътя на независимостта, ще разгледа промяната в потребителското поведение, силата на инфлуенсър маркетинга и ролята на брандовете в създаването на по-добър свят.

Форумът е отворен за всички, които вярват в силата на идеите и в това, че рекламата може да бъде повече от комуникация – тя може да бъде промяна.

Заповядайте. Входът е свободен, с предварителна регистрация тук: https://argentgroup.bg/30-godini-argent-group/

📅 Дата: 5 ноември 2025 г.

📍 Място: Гранд Хотел Милениум, София

🕘 Начало: 09:00 ч.