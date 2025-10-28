Украйна ще получава отстъпка от цената за газ по Трансбалканския коридор

Украйна ще получава отстъпка от цената за природен газ по Трансбалканския коридор, съобщи украинското енергийно министерство.

По време на министерската среща на високо равнище за междусистемната свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), проведена в Букурещ, бе постигнато споразумение за въвеждане на тарифна отстъпка по "Маршрут 1" на Трансбалканския коридор, което ще позволи по-изгодни доставки на природен газ за Украйна. Това съобщи Министерството на енергетиката на Украйна в публикация в социалната мрежа "Фейсбук" (Facebook), предаде Укринформ.

Това решение е важна стъпка към постепенното прекратяване на доставките на руски газ за европейския пазар и укрепването на енергийната сигурност на Европа, заяви заместник-министърът на енергетиката на Украйна Микола Колисник, който взе участие в срещата, съобщи БТА.

"Украйна прави опити да диверсифицира възможно най-много маршрутите за доставка на газ и да осигури най-изгодните цени. Това решение е изключително важно, особено преди зимния сезон. Благодарни сме на нашите партньори за подкрепата и за установяването на конкурентна тарифа, която ни позволява да договаряме (доставки на) втечнен природен газ на изгодни условия", подчерта Колисник.

Участниците обсъдиха също така и увеличаване на капацитета на съществуващите маршрути и развитието на нови трасета за доставка на газ и електроенергия в региона, с цел повишаване на ликвидността на енергийния пазар и постигане на балансирано потребление.

Срещата също така отбеляза постиженията на десетилетие сътрудничество в рамките на междусистемната свързаност в Централна и Югоизточна Европа и определи приоритетни проекти за бъдещо сътрудничество.

Националната агенция за енергийно регулиране на Молдова (ANRE) удължи крайния срок за преференциалните условия, установени по Трансбалканския коридор, който включва Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, насочени към укрепване на регионалната енергийна сигурност и осигуряване на доставките на природен газ за Украйна, съобщи по-рано Украинформ.

Националната агенция за енергийно регулиране на Молдова удължи крайния срок по "Маршрут 1" за период от 6 месеца (ноември 2025 г. – април 2026 г.), с цел да се приложи 50-процентното намаление на транспортните такси за молдовския оператор на системи за пренос на природен газ "Вестмолдтрансгаз" ООД (Vestmoldtransgaz) в точките на междусистемно свързване Каушени-Гребеники, припомня осведомителната агенция.