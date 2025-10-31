Банката предлага промоционални лихви по депозити за Световния ден на спестовността.

Последните години са свързани с постоянни промени както на финансовите пазари, така и в нагласите на хората. Само след два месеца страната ни ще приеме еврото, а това в комбинация с динамичната икономическа среда, ни кара да насочваме спестяванията си към банките. Данните на БНБ показват, че българите спестяват все повече, залагайки на сигурността и гарантираната доходност от лихви. Само за първите 9 месеца на годината депозитите на граждани са нараснали с 6,87 млрд. лева. Някои банки премахнаха таксата за вноски на левове в брой. Още по-добре е, ако банката ви дава възможност да превалутирате средствата си в евро по фиксинг още сега.Точно такова предложение има Българо-американска кредитна банка за своите клиенти – вноски без такса и откриване на депозит в евро по фиксинг и без курсови разлики днес!

Откривате Онлайн депозит с до 1.5% лихва от БАКБ.

За да отбележи 31 октомври,Световния ден на спестовността, Българо-американска кредитна банка предлага точно такава възможност: Онлайн депозит с 1.5% годишна лихва за срок 24 месеца, който ви осигурява стабилност, удобство и сигурност за спестяванията ви още преди въвеждането на еврото. Той е модерен начин да запазите спестяванията си без да посещавате офис, при който парите ви ще бъдат на сигурно място и с по-малко усилия ще получите по-висока доходност. Ако имате свободни пари сега и искате да получите добра доходност, за да осъществите свой проект след 2 години, Онлайн депозитът на БАКБ е точно за вас.

Открийте Онлайн депозит за срок от 2 години (24 месеца) на сайта на БАКБ.

Откриването на депозита е много лесно и става изцяло онлайн: попълва се заявка, предоставят се изискваните данни и депозитът се захранва чрез превод от собствена сметка при банка в България или от страна в ЕС. Когато става дума за парите ни, обаче е важно не само да е лесно и удобно, но и това да става сигурно. Онлайн платформата на БАКБ за откриване на депозити също поставя сигурността на спестяванията ни на първо място и е изключително защитена. А всички депозити, както и натрупаните лихви по тях са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките в размер до 196 000 лв. (100 000 евро след 1 януари 2026 г.) Промоционалните условия са до 16 януари 2026 г. за депозити в лева или евро за 6, 12 и 24 месеца.

„Всичко е точно“ с лихва до 4.5%. С него можете да спестявате без да променяте начина си на живот, а само да подобрявате стандарта си и да сбъднете своята мечта или по-дългосрочна цел. Затова той е с по-дълъг срок: 3,5 или 7 години, а най-голямото предимство е, че е с доходност до 4.5%. Сами определяте размера на вноската си или сумата, която си поставяте за цел и внасяте всеки месец до целта. Получавате и бонус, който ще осигури още по-голямо спокойствие за вас и вашите спестявания. Дори в случай на злополука, сумата, която сте си поставили за цел в края на избрания срок, е гарантирана със застраховка „Злополука” - за сметка на БАКБ. Така „Всичко е точно“ и можете да планирате спокойно бъдещето.

Открийте депозит „Всичко е точно“ на сайта или във всеки офис на БАКБ и осъществете вашата мечта: Пътешествие, ремонт, спокойни старини, образование….Планирайте смело, внасяйте ежемесечно.

Гъвкав депозит за свобода и доходност.

Гъвкав депозит е идеален за всеки, който иска да съчетае доходност със свобода и контрол на парите си. С него ще имате удовлетворението, че парите ви работят за вас и можете да внасяте по всяко време през целия срок на договора, без ограничения. При спонтанно възникнала нужда можете и да изтеглите до 30% от първоначалната сума без да губите лихвата върху останалата част. Минималният начален депозит е само 500 лв. или еквивалент в евро или щатски долари, като можете да избирате между срок от 6 или 12 месеца. Вижте повече на сайта и открийте в офис на банката.