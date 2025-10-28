Уолстрийт откри на рекордни нива

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите борсови индекси в Ню Йорк отвориха търговската сесия на рекордни нива на фона на оптимистични прогнози на гиганта в здравеопазването "ЮнайтедХелт груп" (UnitedHealth Group) и доставчика на колети "Юнайтед парсъл сървис" (United Parcel Service, UPS - Ю Пи Ес), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време книжата на "Епъл" (Apple) за първи път се оценяват на над 4 трилиона долара. Благодарение на силното търсене на най-новите модели на "айФон" (iPhone), "Епъл" става третата американска технологична компания, чиято капитализация преминава този праг.

Промишленият Dow Jones Industrial Average наддаде с 207,8 пункта или 0,44 на сто до 47 752,35 пункта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 22,6 пункта или 0,33 на сто до 6897,74 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite добави 129 пункта или 0,55 на сто до 23 766,46 пункта.

Акциите на "Епъл" поскъпнаха с 0,2 на сто до 269,2 долара за брой в началото на търговията, достигайки рекордно равнище и преминавайки прага от 4 трилиона долара. Книжата на технологичния гигант са нараснали с 13 на сто, откакто на 9 септември пусна новата си серия смартфони "айФон 17".