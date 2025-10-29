Вписват в регистъра кредит до 2 дни след вземането, за да спрат опити за измами

Новите изтеглени кредити ще се вписват в Централния кредитен регистър до 2 дни след вземането, а не след 5, както беше досега. Промяната се прави от БНБ като мярка да спрат опитите за измами.

Новите мерки идват след сигнали за кредитни и финансови измамници, които теглят няколко заема от различни банки от името на един и същ клиент в рамките на 1-2 дни. Така един човек може да изтегли потребителски кредити за хиляди левове, преди контролните органи да разберат. Новите правила ще влязат в сила от февруари догодина.

От 1 януари 2026 г. влиза и друга промяна - в Централния кредитен регистър ще може да се подава информация за влязло в сила съдебно решение или административен акт за промяна на данните за дълг на клиент. Много често, въпреки влязла в сила съдебни решения, с които се обявява нищожност на договор по кредит, имената на граждани продължават да фигурират в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие.

Освен това колекторските агенции също ще имат достъп и задължения да подават данни в регистъра. Тяхната дейност беше регламентирана в новия Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити.

Очаква се заемите да останат евтини. Заради приемането на страната ни в еврозоната 16 млрд. лв., които в момента се поддържат като задължителни резерви от частните банки, ще бъдат освободени. В момента задължителните минимални резерви, които банките поддържат в БНБ, са 12% от депозитната база. Изискването в еврозоната е само 1%.

Този значителен ресурс би трябвало да увеличи ликвидността в банковата система и да създаде условия за по-активно кредитиране и инвестиции.

Средният лихвен процент по потребителските кредити към края на септември е 9,05%, а за жилищните е 2,47%. Спрямо август почти няма промяна в оскъпяването.

Все пак има леко охлаждане в кредитирането - потребителските заеми намаляват с 3,3%, а ипотечните - със 7,5%.

