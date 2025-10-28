Германия е изключена от санкциите на САЩ срещу "Роснефт"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия увери, че американските санкции срещу "Роснефт" не засягат филиалите в страната на руския петролен гигант. В отговор на свое запитване до Вашингтон Берлин е получил гаранции за изключение, пише БНТ.

Филиалите на "Роснефт" в Германия бяха поставени под германски надзор няколко месеца след началото на войната в Украйна през 2022 година от тогавашното правителство на канцлера Олаф Шолц. Сега те са отделени от руската компания-майка и тяхната дейност не генерира приходи за нея или за руската държава, посочва Берлин.

Руската компания има дялове в три германски рафинерии, германският надзор е продължен до март догодина с обещание от "Роснефт" да продаде своето участие.

Другата седмица Виктор Орбан ще обсъди с Доналд Тръмп санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл".