25% от българите са успели да спестят от заплатата си през последната година

Около 25% от българите са успели да спестяват от заплатата си през последната една година, като 75% от тях са спестили до 1/5 от нея. Това заяви икономическият анализатор Стоян Панчев.

Данните показват, че с нарастването на възрастта българинът успява да спестява повече, като тези с висше образование са най-спестовните, а най-малко тези с основно най-малко.

"Това може да се дължи на това, че висшистите имат по-високи доходи. Например при хората с доходи от над 3 хил. лева се забелязва скок в заделящите от заплатата си", обяснява Панчев.

Равен е броят на спестяващите в столицата и провинцията. Въпреки това преобладаващото мнозинство (73%) от българите не успяват да заделят.

"За мен това е проблем. Аз бих искал да видя едно обръщане на нещата и да има много повече спестяващи", смята Панчев.

От всички 23% спестяващи 64% спестяват за спешни случаи, 49% за сигурност, 45% за почивка, 33% за здраве и 32% за ремонт.

"Българите са едни от най-доплащащите от собствения си джоб за здраве в Европа. Във високият процент за спешни случаи влизат и част от спестяванията за здраве, тъй като това са непредвидени харчове", смята Панчев.

14% от спестяващите си признават, че са претърпели финансови загуби. От тях най-много (30%) твърдят, че през последната година са загубили между 100 и 500 лева