Ресторантьори се притесняват от еврото, заплашват да не работят на Нова година

Ресторантьори и хотелиери са притеснени как ще стават разплащанията и отчитането на приходите в Новогодишната нощ. Заради влизането на еврото от 1 януари, до 24:00 ч. те трябва да приемат плащания и да връщат ресто само в левове. След настъпването на новата година поръчките ще се правят и в левове, и в евро, а рестото трябва да е само в евро.

Заради растящите притеснения, представители на туристическия сектор в Банско са поискали среща с експерти от НАП и Министерството на туризма, съобщава „Сега".

„Туризмът ще бъде първият бранш, който ще усети най-силно промяната – точно в разгара на сезона, когато има много туристи, а банките няма да работят", коментира пред БНР Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско. По думите му хотелиерите и ресторантьорите имат редица неясноти и въпроси, свързани с новите правила.

Бистрин изрази тревога, че собствениците на заведения не знаят какви количества кешови средства трябва да имат в първите дни на 2026 г. „Банките ще са затворени, а глобите за грешки са сериозни. Това ни притеснява, защото не сме готови", заяви той.

През последния месец представители на правителството, заедно с експерти от различни министерства, НАП, БНБ и Агенция „Митници", провеждат разяснителни срещи в цялата страна, за да информират бизнеса и гражданите за въвеждането на еврото от 1 януари. Още преди няколко месеца държавните институции публикуваха подробни указания за процеса на смяната на валутата.

Според указанията на БНБ дребните търговци и собственици на заведения, които се водят микропредприятия - т.е. имат до 10 души персонал и не повече от 2 млн. евро годишен оборот, след заявка трябва да получат от обслужващата ги банка до 10 000 евро първоначално зареждане с евробанкноти и евромонети в периода от 27 до 31 декември 2025 г. Те са задължени да държат тази сума в евро, отделно от останалите налични валути, като гарантират, че няма да я пуснат в обращение преди 1 януари.

Всички останали търговци трябва да сключат договори с обслужващата ги банка, в които да посочат необходимата сума за първоначално зареждане в евро. Сключването на тези договори може да започне още от ноември, а зареждането с евробанкноти и евромонети ще тече през целия декември.

За някои ресторантьори правилата за смяната от левове в евро продължават да са неясни и затова са решили да не работят в Новогодишната вечер, за да не си навличат проблеми.

"Смятам, че сервитьорите няма да се справят с връщането на рестото в евро веднага след полунощ. Това е новогодишна вечер и мисля, че ще доведе до голямо объркване и много дискомфорт. По-добре да си дадем време за адаптация" заяви пред БНТ собственичка на заведение в Сандански, което ще е затворено на Нова година.

Едно от опасенията на ресторантьорите е, че ПОС-терминалите може да не работят в първите часове на Новата година поради техническата актуализация към еврото. Така ще бъде невъзможно да се плаща с банкова карта. Затова се чуват препоръки клиентите, които ще посрещат в заведение Новата година, да се подготвят и с евро в брой, ако смятат да поръчват и да се разплащат след полунощ.

Указанията на БНБ са всички банки да подготвят банкоматите си и ПОС-устройствата си, така че от 0.00 ч на 1 януари да работят единствено с евро. От 1 януари 2026 г. при теглене на пари в брой банкоматите трябва да разпространяват единствено евробанкноти.

Касовите апарати на всички търговци също трябва от 0.00 часа на 1 януари да регистрират плащания само в евро.