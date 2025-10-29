Хампарцумян: Не знаем на кого помагаме, защото сивият сектор замъглява картинката

Не виждаме реформи в проектобюджета, очаквах поне за минималната работна заплата да се направи анализ, надявах се едно по едно пенсионната система да започне да се прочиства от плащания. В приходната част с 2% ще се вдига вноската за пенсия, а тя и сега е голяма. Ще затруднява правенето на бизнес, коментира по Нова тв проектобюджета за 2026 г. бившият социален министър Христина Христова. Целта на вдигане на вноската била да се увеличи приходната част. Било обаче малка стъпка. Христова мислила, че ще има политическа воля, автоматичните формули, които направили големи бели и в някои сектори довели до голямо увеличение на заплатите, да се преосмислят.

Не виждаме авторите на бюджета да ни обяснят перо по перо защо това е така, добави финансистът Левон Хампарцумян. Тази вноска от 2% означава, че пенсионната система се задъхва, смята той. Според него доброто е, че частният сектор е гъвкав и адаптивен и не е вдигнал бялото знаме, но и то било до време. Той отново повтори, че "държавата няма пари, а гражданите дават своите, а тя трябва да осигурява услуги, от които обаче гражданите не са много доволни".

Не знаем на кого точно помагаме, защото сивият сектор замъглява картинката, може би помагаме на хора, които нямат нужда от това, добави Хампарцумян.

Христина Христова каза, че всеки министър, който отговоря за публични предприятия, да бъде попитан за възнагражденията в тях.

"Очаквах поне за мнималната работна заплата да се направи анализ", каза още тя. Според нея било важно ще се очертаят ли приоритети в бюджета, тогава щяло да има и повече доверие от страна на хората. Тя искала да види като приоритет например образованието, дигитализацията като условие за правене на бизнес.