"Амазон" ще инвестира 5 млрд. долара в центрове за изкуствен интелект в Южна Корея

Американския гигант "Амазон" (Amazon) ще инвестира 5 млрд. долара в Южна Корея до 2031 г., най-вече в изграждане на центрове за изкуствен интелект. Това съобщиха днес южнокорейските власти, цитирани от Франс прес.

Ръководителят на подразделението "Амазон уеб сървисиз" (Amazon Web Services - AWS) Мат Гарман е обявил планове за инвестиции от над 5 млрд. д. до 2031 г., най-вече в изграждане на нови центрове за изкуствен интелект в регионите Инчхеон и Кьонги, съобщи южнокорейската президентска канцелария в изявление, цитирано от БТА.

Инвестицията е оповестена при среща на Гарман с президента на Южна Корея И Дже-мьон в рамките на срещата на върха на организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

Това е най-голямата чуждестранна инвестиция в Южна Корея, като предишната рекордна сделка също бе от "Амазон", след като през юни компанията обяви, че ще инвестира 4 млрд. д. в друг център за ИИ в югоизточната провинция Улсан.

Двама от най-големите производители на полупроводници в света са южнокорейските "Самзунг електроникс" (Samsung Electronics) и "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix), като всеки от тях произвежда чиповете, необходими за ИИ и центрове за данни.