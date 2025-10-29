ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер и младеж арестувани за кражби от автомоб...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21602999 www.24chasa.bg

Еврото леко отстъпва позиции спрямо долара

1116
Курсът на еврото леко се понижи. Снимка: Pixabay

Курсът на еврото леко се понижи спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната валута се котира за 1,1631 долара или надолу с 0,18 на сто.

Европейската централна банка определи вчера курс от 1,1630 долара за едно евро.

Спрямо други основни водещи валути еврото прибави 0,03 на сто към швейцарския франк до 0,9247 франка, отстъпи с 0,18 на сто спрямо йената до 176,91 йени, а спрямо британската лира поскъпна с 0,17 на сто до 0,8795 бр. лири за едно евро.

Курсът на еврото леко се понижи. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание