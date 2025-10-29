Еврото леко отстъпва позиции спрямо долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото леко се понижи спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната валута се котира за 1,1631 долара или надолу с 0,18 на сто.

Европейската централна банка определи вчера курс от 1,1630 долара за едно евро.

Спрямо други основни водещи валути еврото прибави 0,03 на сто към швейцарския франк до 0,9247 франка, отстъпи с 0,18 на сто спрямо йената до 176,91 йени, а спрямо британската лира поскъпна с 0,17 на сто до 0,8795 бр. лири за едно евро.