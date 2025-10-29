Чуждестранните партньори на "Лукойл" преоценяват участието си в съвместни проекти.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко чуждестранни партньори на руската петролна компания "Лукойл" са заявили, че временно преоценяват участието си в съвместни проекти с компанията, след като Съединените щати и Обединеното кралство въведоха санкции срещу "Лукойл" и нейните дъщерни дружества, съобщи БТА по информация на руската новинарска агенция ТАСС.

Френската "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), която заедно с "Лукойл" притежава рафинерията "Зееланд" (Zeeland) в Нидерландия, съобщи, че извършва дейността си в пълно съответствие с международните санкции.

"ТоталЕнержи" е запозната с изявлението на "Лукойл" от 27 октомври 2025 г. за продажба на международните ѝ активи. В момента оценяваме последиците и проучваме алтернативите, които могат да се приложат като акционер в рафинерията, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността в съответствие с приложимите санкции", заявиха от пресслужбата на компанията.

Рафинерията "Зееланд" е съвместно предприятие, в което "ТоталЕнержи" притежава 55 процента, а "Лукойл" – 45 процента чрез търговското си дъщерно дружество "Литаско" (Litasco).

Японската "Инпекс" (Inpex), която заедно с "Лукойл" разработва Блок 10 (находище "Ериду") в Южeн Ирак, също анализира ефектите от санкциите и тяхното въздействие върху проекта. Компанията отказва да коментира бъдещите си планове, уточнява ТАСС. "Лукойл" е оператор на проекта с дял от 60 на сто, докато "Инпекс Южен Ирак" притежава 40 процента.

На свой ред "Шел" (Shell) - един от основните акционери в находището "Карачаганак" в Казахстан, където "Лукойл" държи 13,5 процента, отказва да коментира възможността да изкупи дела на руската компания на фона на плановете ѝ за продажба на международните активи.

В България руският концерн държи пълен контрол върху най-голямата рафинерия в страната – "Лукойл Нефтохим Бургас".

БТА припомня, че Министерството на финансите на САЩ включи "Лукойл" и нейните дъщерни дружества в нов пакет от санкции по-рано този месец. В средата на октомври Обединеното кралство също добави компанията в санкционния си списък.

Ограниченията на САЩ не се отнасят до сделките с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл", докато британските санкции обхващат допълнително находищата "Карачаганак" в Казахстан и "Шах Дениз" в Каспийско море.

В отговор "Лукойл" обяви, че възнамерява да продаде международните си активи заради въведените рестрикции. Компанията вече разглежда оферти от потенциални купувачи. Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври.

Чрез дъщерното си дружество "Литаско","Лукойл" притежава две рафинерии в Европа – "Петролел Лукойл" (Petrotel Lukoil) в Румъния и "Лукойл Нефтохим Бургас" в България, както и 45 процента от рафинерията "Зееланд" в Нидерландия.

Към края на 2024 г. компанията разполага с мрежа от над 2456 бензиностанции в чужбина, включително в САЩ и Европа. В България компанията има верига от над 200 собствени и франчайзингови бензиностанции в цялата страна.

"Лукойл" участва и в значими международни проекти – сред тях са "Шах Дениз" в Азербайджан (19,99 на сто), "Карачаганак" и "Тенгиз" в Казахстан (13,5 на сто и 5 на сто), находищата "Канлим–Хаузак-Шади" и "Гисар" в Узбекистан, както и "Западна Курна-2" и "Ериду" в Ирак. В Абу Даби компанията притежава 10 на сто от проекта "Гаша".

В Африка "Лукойл" участва в проекти в Египет, Камерун, Нигерия, Гана и Република Конго, а в Мексико – в няколко блока, разработвани съвместно с италианската "Ени" (Eni) и мексиканската "ПетроБал" (PetroBal).