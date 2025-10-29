ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетелите по разследвания ще получават нова само...

27,5% от тока в Европа през миналото денонощие е от вятърни централи

892
Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа е 27,5% за последното денонощие. СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 27,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предаде БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 23,2 процента от общото количество електроенергия (1,77 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,3 процента (329 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Германия (70,7 процента), Ирландия (56 на сто) и Дания (51,9 процента). В България делът на вятърната енергия е 2,4 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (1 012,3 гигаватчаса), Франция (213,9 гигаватчаса) и Полша (157,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 2,2 гигаватчаса.

